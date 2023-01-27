OZON прикрывает легкий способ заработка для покупателей

Олег

OZON


Популярный маркетплейс OZON прекращает развивать свою платформу «Моменты». Об этом сообщает Adindex со ссылкой на представителя маркетплейса.

OZON запустил платформу «Моменты» в апреле 2022 года. На ней пользователи маркетплейса могли делиться собственным контентом — фотографиями и видеороликами. Среди прочего, «Моменты» позволяли продавцам рекламировать товары, а покупателям — оставлять наглядные отзывы и зарабатывать на монетизации. Для этого достаточно было добавить в фото или видео карточку товара. Вознаграждение выплачивали и за просмотры, и за совершённые покупки.

Согласно источнику, платформа «Моменты» прекратит работу 1 февраля 2023 года. С этого дня пользователи больше не смогут выгружать новый контент и получать монетизацию. В OZON не сообщают о причинах закрытия сервиса, но говорят, что будут развивать другие виды «продающего» видеоконтента, например, активные карточки товара. Смогут ли покупатели снова получать доход с помощью контента — пока неизвестно. 

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Источник:
Adindex
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Комментарии

Влад Соло
+623
Влад Соло
Ни разу не смотрел эти моменты.
Вчера в 23:43
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+4532
Carter_Mayers
Главное, чтобы баллы за отзывы не убирали, вчера только на 3-х позициях из заказа аж целых 1800 баллов срубил. А чем дороже каждая позиция, тем больше получаешь. Например когда берёшь что-то мелким оптом, то это крайне выгодная штука
36 минут назад
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