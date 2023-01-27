OZON прикрывает легкий способ заработка для покупателей



Популярный маркетплейс OZON прекращает развивать свою платформу «Моменты». Об этом сообщает Adindex со ссылкой на представителя маркетплейса.



OZON запустил платформу «Моменты» в апреле 2022 года. На ней пользователи маркетплейса могли делиться собственным контентом — фотографиями и видеороликами. Среди прочего, «Моменты» позволяли продавцам рекламировать товары, а покупателям — оставлять наглядные отзывы и зарабатывать на монетизации. Для этого достаточно было добавить в фото или видео карточку товара. Вознаграждение выплачивали и за просмотры, и за совершённые покупки.



Согласно источнику, платформа «Моменты» прекратит работу 1 февраля 2023 года. С этого дня пользователи больше не смогут выгружать новый контент и получать монетизацию. В OZON не сообщают о причинах закрытия сервиса, но говорят, что будут развивать другие виды «продающего» видеоконтента, например, активные карточки товара. Смогут ли покупатели снова получать доход с помощью контента — пока неизвестно.