Tesla рассказала о предварительных результатах расследования большой аварии с участием электромобиля бренда. На прошлой неделе Tesla Model S с двумя пассажирами врезался в дерево на крутом повороте и загорелся. Оба пассажира погибли, а водительское сиденье оказалось пустым.
Компания проводит собственное расследование и некоторые подробности уже сообщила в СМИ. Изначально предполагалось, что пассажиры стали жертвами ошибки автопилота Tesla, так как в сгоревшем авто не было водителя. Однако сама Tesla считает иначе. Информацию об этой аварии компания может получить только из двух источников — со своего сервера, с которым электромобиль периодически синхронизирует подробности поездки и обстановку, а также с электронных приборов самой машины. На данный момент удалось извлечь только онлайн-информацию, а электроника авто пока не поддалась усилиям инженеров по причине серьезных повреждений огнём. Из информации, которую автомобиль успел отослать на сервер, можно заключить, что водитель всё-таки был за рулем. В частности, Tesla рассказала, что автопилот (или подруливающая система, если сказать точнее) может включиться только в случае, когда водитель находится на своем месте, пристегнут ремнем безопасности, а сама машина передвигается со скоростью более 8 км/ч. Компания утверждает, что скорость увеличилась только перед самой аварией, а перед этом электромобиль замедлился и остановился из-за того, что ремень безопасности водителя кто-то отстегнул. По сути, Tesla придерживается версии, что водитель в машине был, автопилот был включен, но потом водитель «перепрыгнул» на заднее сиденье, автопилот отключился, и пассажиры каким-то образом заставили авто поехать с выключенным круиз-контролем. Безответственное отношение к управлению авто и стало причиной катастрофы.
В качестве дополнительного аргумента Tesla приводит два факта. Первый: разметку на аварийном участке дороги практически не видно — а это значит, что фирменный круиз-контроль физически не мог быть задействован в этом месте трассы. Второй: рулевое колесо авто деформировано так, будто водитель находился на сиденье. Официальное расследование всё еще продолжается, полиция пока никак не комментировала аварию.
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