Платформа онлайн-шопинга Brandly пополнила ассортимент товарами H&M

«Мы всегда прислушиваемся к потребностям наших пользователей, поэтому, узнав об их желании приобретать одежду и другие вещи уже давно знакомого всем H&M, активно занялись решением этого вопроса. Сегодня мы рады сообщить, что стильные, комфортные и доступные товары бренда снова можно заказать в Россию через нашу платформу онлайн-шопинга», — добавил генеральный директор компании Brandly Евгений Усенко.

Платформа онлайн-шопинга Brandly объявила о пополнении своего ассортимента товарами бренда H&M. Одежду, обувь, аксессуары и другие изделия производителя можно приобрести уже сейчас, а срок доставки в Россию составит от 10 до 30 дней. Также представители сервиса сообщили, что число продукции расширено до 3000 позиций и будет увеличиваться.Согласно данным опроса после ухода части зарубежных компаний из России, спрос на их товары не упал. 34% потребителей заявили, что это событие принесло в их жизни дискомфорт, связанный с дефицитом вещей, отсутствием разнообразия и некачественными товарами. Большинство из опрошенных (61%) отметили, что им особенно не хватает торговой марки H&M, 57% респондентов скучают по магазинам Adidas, а 52% –о Zara. Соотечественники также хотят приобретать товары Nike (49%), Reebok (41%), Puma (37%), Levi’s (32%) и многие другие.Чаще всего о нехватке перечисленных брендов на рынке сожалеют респонденты в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие высокий уровень дохода — 72% из них выделили компанию H&M. Brandly учел это в своей стратегии, поэтому сделал все, чтобы вернуть в страну продукцию любимого широкой аудиторией бренда.Сейчас на площадке доступно множество товаров H&M — это удобная и комфортная подборка предметов гардероба для разного бюджета, состоящая из мужских, женских и детских базовых коллекций и вещей для особых случаев и торжеств. В настоящий момент ассортимент насчитывает 1493 позиции, среди которых одежда, обувь, аксессуары и товары для дома.Платформа для онлайн-шопинга Brandly позволяет покупать брендовые товары с доставкой из любой точки мира. Сервис принимает оплату в рублях, самостоятельно конвертируя её в нужную валюту, а также предоставляет гарантию на поставляемую продукцию. Сегодня на площадке можно приобрести изделия множества зарубежных производителей (например, Adidas, Bobby Brown, Converse, Dior, Marshall, H&M и других).