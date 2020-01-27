Mail.ru

У почтового сервиса Mail.ru возникли проблемы — пользователи не могут войти в аккаунты. Почта не отображается, а некоторым пользователям сообщается, что их аккаунты не существуют.

На главной странице mail.ru отображается, что пользователь залогинен и даже указано количество непрочитанных писем. Тем не менее, перейти в почтовый ящик не получается. Письма, отправленные пользователям Mail.ru, могут не доходить до них или придут позже. Поддержка Mail.ru сообщила, что у сервиса возникли временные технические трудности.



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