Здравствуйте.



Наши технические специалисты делают всё возможное, чтобы почта заработала в скором времени.

Приносим извинения за доставленные неудобства. — Support Mail.ru (@support_mailru) January 27, 2020







У почтового сервиса Mail.ru возникли проблемы — пользователи не могут войти в аккаунты. Почта не отображается, а некоторым пользователям сообщается, что их аккаунты не существуют.На главной странице mail.ru отображается, что пользователь залогинен и даже указано количество непрочитанных писем. Тем не менее, перейти в почтовый ящик не получается. Письма, отправленные пользователям Mail.ru, могут не доходить до них или придут позже. Поддержка Mail.ru сообщила, что у сервиса возникли временные технические трудности.