«Яндекс Такси» пытается избавиться от зеков, мигрантов и наркоманов. Но они нашли лазейку — и всё равно катают пассажиров

Издание «Бизнес Online» рассказало, как изменился рынок такси за время, прошедшее с принятия закона, который ввёл его жёсткое регулирование. С сентября прошлого года законодательство предъявляет к таксистам дополнительные требования, из-за чего водителей в сервисах вроде «Яндекс Такси» стало меньше, а поездки подорожали.
Сейчас таксисты обязаны перед каждым выходом на смену проходить личный медосмотр, проводить контроль технического состояния автомобиля и заполнять путевые листы. Кроме того, водитель обязан перекрасить машину в белый или жёлтый цвет, оформиться в качестве самозанятого, предпринимателя или сотрудника таксопарка и покупать страховой полис на автомобиль по тарифу для перевозчиков. Нельзя иметь судимость по некоторым категориям преступлений. Эти требования отсеяли примерно 40% таксистов, в том числе бывших заключённых, нелегально находящихся в РФ и тех, кто в свободное время или прямо на работе злоупотребляет алкоголем и нелегальными наркотиками. Также перестали таксовать госслужащие, которые не избалованы высокой зарплатой и не сильно устают на основном месте работы, поэтому по вечерам могли подрабатывать извозом. Им запрещено совмещать госслужбу с предпринимательством или частным бизнесом в силу требований закона.
Сервисы такси испытывают дефицит водителей и идут на различные меры, чтобы сдержать рост цен и сохранить высокий спрос на услуги. К примеру, «Яндекс Такси» в некоторых регионах предлагает доплату в зависимости от числа выполненных поездок (например, 13 тысяч рублей за 150 заказов). Это привело к тому, что водители возят всех подряд, а повышенный коэффициент из-за нехватки автомобилей появляется крайне редко. В среде таксистов это презрительно называется «возить зелёнку» — то есть брать заказ по обычной цене, отмеченный в приложении зелёный цветом.
Удержать таксистов помогают и другие меры. Так, «Яндекс Такси» блокирует водителей, игнорирующих требования законодательства, лишь в тех регионах, где за его соблюдением строго следят сотрудники ГИБДД. В остальных регионах агрегатор лишь занижает таким таксистам баллы активности, из-за чего им значительно реже поступают заказы (не более двух в час). Но это ограничение можно обойти, если зарегистрироваться в нескольких таксопарках или, помимо «Яндекса», сотрудничать с другими сервисами, например, «Такси Максим».
Обходу законодательства с помощью различных лазеек способствуют сами агрегаторы. Так, они указывают в своих приложениях, что пассажир пользуется услугой фрахтования, то есть берёт в аренду автомобиль вместе с водителем. В этом случае закон о такси не применяется, поэтому у водителя нет необходимости соблюдать требования, предъявляемые к таксистам. У «Яндекс Такси» комиссия с фрахтовщиков такая же, как с таксистов, а «Такси Максим» забирает у них 35% заработка, тогда как легальные таксисты платят лишь 15%.
Цены на поездки, как показывает статистика, за год увеличились на треть, но на заработке таксистов это парадоксальным образом не отразилось. Даже в те дни, когда из-за сложных погодных условий постоянно действует повышенный коэффициент и цены увеличиваются в разы, они зарабатывают за смену лишь на 10% больше. Дело в том, что спрос становится ниже, время в пути увеличивается, а затраты на бензин и техническое обслуживание автомобилей стали намного выше.
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