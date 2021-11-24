



Российская комиссия ГКРЧ рассмотрит заявку компании «Эппл Рус» о предоставлении частот для работы UWB. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на административные источники.



Согласно источнику, Apple просит российских властей повысить допустимую мощность её оборудования в диапазоне 6 ГГц. Это необходимо, чтобы на территории России заработал модуль UWB — точной связи ближнего действия. Он установлен в линейке смартфонов iPhone 11, 12 и 13, а также в некоторых «яблочных» смарт-аксессуарах, но на данный момент заблокирован при использовании устройства в пределах РФ.



Чип UltraWide Band позволяет обмениваться информацией между устройствами намного быстрее, чем по Bluetooth или Wi-Fi. Кроме того, UWB позволяет очень точно позиционировать «умные» девайсы относительно друг друга. Именно этот модуль использует Apple в своей экосистеме «Локатора» — благодаря ему можно совершать высокоточный поиск своих утерянных или забытых вещей и гаджетов, например, с использованием AirTag.



Чтобы предоставить Apple необходимые частоты 6ГГц, Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) придется пересмотреть и изменить собственное решение о максимальной мощности встроенных передатчиков в мобильном оборудовании, которое она приняла в 2007 году. Источник отмечает, что все необходимые вопросы для запуска UWB уже согласованы со всеми профильными ведомствами, и теперь нужно только разрешение комиссии.





