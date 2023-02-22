Поколение Z вынуждено покупать iPhone, потому что ходить с Android — это позорно

Олег

iPhone


Молодые люди из «поколения Z» жалуются на замкнутый круг, который возник из-за продуктов Apple. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, компания Canalys провела исследование мнений людей так называемого «поколения Z» — тех, кто родился после 1996 года. Оказалось, социальные условия в кругу их сверстников буквально вынуждают их оставаться на iPhone и покупать другие девайсы Apple.

Исследование показало, что «поколение Z» составляет около 34% от всех владельцев iPhone в США. При этом смартфонами Samsung пользуются всего 10% людей такого возраста. Если рассматривать более старшее поколение, то там количество пользователей iPhone и Android примерно уравнивается.

А вот другие данные. На каждые 100 iPhone компания Apple продает 26 iPad, 17 Apple Watch и 35 пар AirPods (данные по всему миру). У Samsung цифры явно скромнее: на 100 смартфонов приходится менее 11 планшетов, 6 смарт-часов и 6 наушников бренда. И это при том, что «яблочная» продукция в среднем почти втрое дороже.

Согласно тому же отчету, молодежь обеспокоена, что негласные социальные рамки вынуждают их покупать и пользоваться продукцией Apple. Всё потому, что их же сверстники подвергают их насмешкам, давлению и унижению, если они вдруг покупают Android-смартфон. Как следствие, такая тенденция приводит к увеличению доли рынка Apple и мешает другим производителям достойно конкурировать и привлекать новых клиентов.

Ранее мы рассказали, что немалое количество молодых людей покупают себе звонилки-раскладушки, в том числе, чтобы выйти из этого порочного круга. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

st00p1dm0nkey
+3972
st00p1dm0nkey
Жизнь — боль 🤦‍♂️
Сегодня в 09:32
#
+5
Gandalf2021
Покупают звонилки-раскладушки, чтобы выйти из прочного круга, потом покупают Андройд, снова жалуются на жизнь и снова покупают iPhone…
Сегодня в 09:41
#
tellurian
+5038
tellurian
Навязанные ценности 😂
Сегодня в 10:18
#
+321
d’Autriche
Поколение даунов
Сегодня в 10:19
#
+91
dimz80d
А кто эти люди,поколение Z?
2 часа назад в 10:50
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