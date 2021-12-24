Tesla бум


В Финляндии покупатель электрокара Tesla оказался в затруднительной ситуации — вскоре после покупки ему сообщили, что его машина подлежит дорогостоящему ремонту. Об этом он рассказал в видеоролике автора финского YouTube-канала Pommijätkät.

Туомас Катайнен, житель Финляндии и владелец электромобиля Tesla Model S, рассказал грустную историю. По его словам, он проехал на новеньком авто чуть более 1500 км и всё было хорошо. Однако после он увидел несколько кодов ошибок на приборной панели. Пришлось погрузить электрокар на эвакуатор и отвезти его в сервис. 

Машина провела в ремонте более месяца, после чего Туомасу сообщили: авто требует полной замены батарейного блока, что обойдется ему в 22 тысячи евро — эта сумма составляет значительную часть стоимости всей машины. Кроме того, им необходимо будет запрашивать разрешения у Tesla на эксплуатацию авто после ремонта. 

Туомас

Туомас

Tesla

Tesla

Катайнен не стал ремонтировать свою Model S. Он связался с блогером YouTube-канала Pommijätkät и предложил ему красиво взорвать эту машину. Сказано — сделано. Tesla вывезли в горы, обвесили 30 кг динамита, посадили на водительское сиденье манекен Илона Маска и взорвали. Туомас с гордостью сказал, что он никогда не испытывал такого удовольствия за рулем Tesla, как при ее взрыве. 

Илонка

Туомас

После детонации от автомобиля практически ничего не осталось — команда блогера и бывший владелец собрали лишь небольшую кучку обломков и пару колес. Tesla разорвало на мелкие кусочки, которые изчезли в снегу. 



Ранее мы рассказали, как автопилот Tesla не только губит жизни людей, но и помогает появиться новым.



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Источник:

Pommijätkät Pommijätkät

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