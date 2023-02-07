Покупатели Samsung Galaxy S23 взвыли от наглости компании. Что с этим делать — непонятно

Первые покупатели новеньких смартфонов Samsung Galaxy S23 были буквально шокированы тем, сколько места занимает его ОС. Об этом рассказали в WCCF Tech.
Согласно источнику, речь идет о собственной оболочке Samsung под названием OneUI 5.1, основанной на Android 13. После первого включения владельцы смартфонов линейки Galaxy S23 с возмущением обнаруживают, что операционная система занимает около 60 Гб внутренней памяти.
Для сравнения: тот же Android 13 на Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro занимает всего 15 Гб. Разница внушительная — в 4 раза! Даже полноценная Windows 11 для компьютера весит около 30 Гб, что всё еще вдвое меньше, чем OneIU 5.1 на новых смартфонах Samsung.
Если учесть, что базовые модели Galaxy S23 продаются с накопителем в 128 Гб, то получается, что из коробки около половины хранилища будет уже занято системой.
Источник предполагает, что такой большой вес OneUI объясняется некоторыми хитростями Samsung. Например, компания продублировала все нативные приложения от Google от своего имени, чтобы для пользователя всё это выглядело как большая экосистема бренда. В итоге каждое стандартное приложение Android встроено в OneUI дважды.
А еще Samsung активно продает место в своих смартфонах сторонним компаниям. Например, любая соцсеть может заплатить ей, и на вашем новеньком Galaxy появляется предустановленное приложение этой соцсети, которое зачастую даже нельзя удалить.
На данный момент решения у этой проблемы нет. Единственный выход для желающих пользоваться новинкой от Samsung — покупать версию с более емким накопителем.
Ранее мы рассказали, что OneUI 5.1 на Galaxy S23 сравнялась по плавности с iOS 16 на iPhone 14 Pro Max.