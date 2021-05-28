Житель Киева Вадим Породько получил в подарок новый iPhone 12 за татуировку на своей щеке с логотипом магазина. Об этом рассказал сам ритейл на своем официальном сайте.В честь открытия нового магазина украинский ритейлер цифровой техники iLounge объявил акцию — техника Apple в подарок за рекламное тату на своем теле. Например, за пожизненный логотип магазина на руке или ноге можно было получить колонку Homepod mini. Но Вадим Породько решил «пойти ва-банк» и позволил мастерам набить лого iLounge прямо у себя на щеке. Татуировки наносили самые настоящие, и теперь Вадим будет рекламировать магазин всю свою жизнь. За свою смелость он получил новый запечатанный iPhone 12 и пожизненный статус VIP-клиента (что бы это ни значило), а также стал новым лицом магазина.Помимо Вадима, татуировки согласились сделать еще восемь совершеннолетних клиентов — им набили лого магазина на ногах и руках и подарили по колонке HomePod mini. Мастера тату работали прямо возле магазина, чтобы исключить вероятность мошенничества.Подобные акции на территории СНГ проводятся не впервые. Например, в 2018 году сеть пиццерий «Domino’s Pizza» запустила акцию, в рамках которой предлагала пожизненный абонемент на бесплатную пиццу в обмен на татуировку с фирменной «доминошкой» размером 2 см. Акцию планировали проводить около 2-х месяцев, однако очень скоро свернули, так как количество желающих превысило все нормативы — всего за пять дней зарегистрировалось более 350 человек. Для тех, кто уже сделал татуировки, бренд впоследствии изменил условия на менее выгодные.