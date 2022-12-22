Полноценный DaVinci Resolve стал доступен для iPad в App Store

Профессиональный настольный видеоредактор DaVinci Resolve от Blackmagic вышел для iPadOS. Об этом сообщает 9to5Mac.
Компания Apple обещала, что эта утилита выйдет для планшетов во время релиза iPad Pro M2 в октябре. Спустя два месяца приложение стало доступно в App Store и его уже можно скачать на iPad. До сих пор DaVinci Resolve был доступен лишь для компьютеров на macOS, Windows и Linux.
Согласно источнику, интерфейс DaVinci Resolve для iPadOS полностью адаптирован для сенсорного экрана планшета. При этом общий дизайн и расположение инструментов будет знакомо и привычно для тех, кто ранее пользовался этим софтом на компьютере. Пользователи могут создавать новые проекты либо импортировать уже имеющиеся из DaVinci Resolve 18; поддерживается совместная работа в Blackmagic Cloud.
DaVinci Resolve для iPad предлагает практически те же инструменты, что и в настольной версии. Пользователю доступны Cut Page, Source Tape, Fast Review, Sync Bin и многое другое. Помимо этого, присутствуют настройки контрастности, температуры, полутонов, насыщенности; в наличии 3D-трекеры и поддержка HDR.
DaVinci Resolve работает на любом iPad под управлением iPadOS 16. Однако разработчики рекомендуют использовать iPad с чипом M1 или более свежим SoC. Для некоторых функций, например, подключения к внешнему дисплею и работе с ProRes, требуется исключительно чип Silicon.
Приложение можно скачать бесплатно, а разблокировать полную версию можно за 8 990 рублей. Для оплаты из России воспользуйтесь нашей инструкцией.
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