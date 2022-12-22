iPad DaVinci Resolve iPadOS 16

Полноценный DaVinci Resolve стал доступен для iPad в App Store

Олег

iPad


Профессиональный настольный видеоредактор DaVinci Resolve от Blackmagic вышел для iPadOS. Об этом сообщает 9to5Mac.

Компания Apple обещала, что эта утилита выйдет для планшетов во время релиза iPad Pro M2 в октябре. Спустя два месяца приложение стало доступно в App Store и его уже можно скачать на iPad. До сих пор DaVinci Resolve был доступен лишь для компьютеров на macOS, Windows и Linux.

Согласно источнику, интерфейс DaVinci Resolve для iPadOS полностью адаптирован для сенсорного экрана планшета. При этом общий дизайн и расположение инструментов будет знакомо и привычно для тех, кто ранее пользовался этим софтом на компьютере. Пользователи могут создавать новые проекты либо импортировать уже имеющиеся из DaVinci Resolve 18; поддерживается совместная работа в Blackmagic Cloud.

DaVinci Resolve для iPad предлагает практически те же инструменты, что и в настольной версии. Пользователю доступны Cut Page, Source Tape, Fast Review, Sync Bin и многое другое. Помимо этого, присутствуют настройки контрастности, температуры, полутонов, насыщенности; в наличии 3D-трекеры и поддержка HDR.

DaVinci Resolve работает на любом iPad под управлением iPadOS 16. Однако разработчики рекомендуют использовать iPad с чипом M1 или более свежим SoC. Для некоторых функций, например, подключения к внешнему дисплею и работе с ProRes, требуется исключительно чип Silicon.

Приложение можно скачать бесплатно, а разблокировать полную версию можно за 8 990 рублей. Для оплаты из России воспользуйтесь нашей инструкцией

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
9to5Mac
Cсылки по теме:
Как запретить удаление приложений на iPhone и iPad
Новый iPad 10 не прошёл тест на прочность
Итоги года: лучшие планшеты 2022 по версии iGuides
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Что делать, если не работает и не открывается «Сбербанк Онлайн» на iPhone, Android или ПК
📲 Как установить на iPhone приложения, удаленные из App Store — «Сбербанк», «Альфа-банк», «Юла» и другие
В России замедлили интернет
Где найти обои с «эффектом глубины» для iOS 16? Вот пять коллекций

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+496
Paspartu
У LumaFusion появился конкурент
час назад в 11:58
#
Купить рекламу