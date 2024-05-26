Пользователь «Google Фото» показал, во что сервис превратил его медиатеку. Не смотрите на ночь 🙅‍♂️



Редактор зарубежного ресурса показал результаты работы новейшей системы нейросетевой обработки изображений в «Google Фото». Ранее сообщалось, что компания сделает опции доступными для всех пользователей бесплатно.



В пакет ИИ-функций Google Фото входит ряд разных опций для тех или иных целей — доработка, редактирование или улучшение снимков. Автор заметки на Digital Trends попробовал всего одну фичу, которая называется Stylized и призвана превратить обычные фотографии в подобие произведений искусства. Тесты производились на смартфоне Google Pixel 8a.





Пользователь отмечает, что нейросеть отлично работает с пейзажами: добавляет эффект портрета, оформляет изображение как картину маслом или абстракционизм, удаляет ненужные объекты и так далее. Однако что-то внутри нейросети ломается, когда она видит животных или птиц. Результатом их обработки становятся невиданные доселе чудища, достойные киновселенных ужасов.Глядя на эти снимки, возникает ощущение, что ИИ просто не распознает животных и пытается сделать с ними что-то неестественное. В результате у овцы отросла длинная костяная челюсть, после чего она превратилась в клыкастого оборотня, а лебеди вовсе вросли в обожженную солнцем землю.С белками у Gemini и совершенно особые отношения. Обычное млекопитающее здесь превращается то в однолапого бандита с дубинкой и черной дырой вместо глаз, то в опасную недо-рысь с ушами бэтмена.Животных саванны нейросеть не только настойчиво пытается лишить глаз. Двух жирафов она решила склеить в одного, сохранив при реинкарнации все исходные конечности, а верблюда оснастила вызывающим беспокойство наростом в виде половины дворника и шкурой далматинца.Автор завершил подборку безобидным пони, который превратился в помесь коня и спаниеля с двумя хвостами, а также орлом — ему нейросеть предусмотрительно удалила когти, подарила окраску сороки и несколько сдобрила взгляд. А обычная серая черепашка в душе оказалась гибридом странной рыбы, красной панды, ящерицы и капибары.Если говорить серьезно, то все эти изображения очень напоминают результаты работы нейросети Midjourney на ранних этапах её развития. В 2024 году нейросетевая обработка изображений от мегакорпорации совершенно точно не должна работать настолько плохо.