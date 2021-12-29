

Пользователи популярного менеджера паролей LastPass жалуются в сети, что им приходят уведомления о взломе — компания уже прокомментировала ситуацию. На это обратили внимание несколько зарубежных СМИ, в том числе Bleeping Computer и 9to5Mac.



Согласно источнику, в сети увеличивается количество жалоб на уведомления безопасности от LastPass. Пользователи рассказывают об этом везде, где только можно: в личных Twitter-аккаунтах и под чужими постами, на форуме Reddit и т.д. Юзеры LastPass массово получают письма от менеджера паролей с таким содержанием:



«Кто-то просто использовал ваш главный пароль, чтобы попытаться войти в вашу учетную запись с устройства или места, которое мы не узнали. LastPass заблокировал эту попытку, но вам стоит присмотреться. Это были вы?»









Разработчики менеджера паролей изучили множество жалоб от клиентов и поспешили успокоить их. По словам LastPass, уведомления приходят из-за деятельности ботов — эти автоматические системы пытаются подобрать пароль пользователей различных сервисов, и теперь, похоже, нацелены на клиентов менеджера паролей.



LastPass заверяет, что на данный момент ни один аккаунт не попал в руки злоумышленников — по крайней мере, разработчикам таких случаев не известно. Компания отлично умеет «отбивать» атаки ботов, поэтому пользователи могут быть спокойны. Однако LastPass рекомендует сменить мастер-пароль и сделать его более сложным, ведь сам факт поступления предупреждений о взломе означает, что бот всё-таки смог подобрать пароль.



К слову, некоторые пользователи уже ответили на это сообщение — по их словам, мастер-пароль, который они придумали, является уникальным и больше нигде ими не используется. Одновременно с этим исследователь безопасности Боб Дьяченко недавно обнаружил в сети архивы учетных данных пользователей LastPass — они находились в журналах деятельности вредоноса Redline Stealer. Компания пока никак не прокомментировала всё это. Отмечается, что это не поддельные письма — уведомления о взломе мастер-пароля (который защищает все остальные пароли пользователя) действительно приходят от LastPass.Разработчики менеджера паролей изучили множество жалоб от клиентов и поспешили успокоить их. По словам LastPass, уведомления приходят из-за деятельности ботов — эти автоматические системы пытаются подобрать пароль пользователей различных сервисов, и теперь, похоже, нацелены на клиентов менеджера паролей.LastPass заверяет, что на данный момент ни один аккаунт не попал в руки злоумышленников — по крайней мере, разработчикам таких случаев не известно. Компания отлично умеет «отбивать» атаки ботов, поэтому пользователи могут быть спокойны. Однако LastPass рекомендует сменить мастер-пароль и сделать его более сложным, ведь сам факт поступления предупреждений о взломе означает, что бот всё-таки смог подобрать пароль.К слову, некоторые пользователи уже ответили на это сообщение — по их словам, мастер-пароль, который они придумали, является уникальным и больше нигде ими не используется. Одновременно с этим исследователь безопасности Боб Дьяченко недавно обнаружил в сети архивы учетных данных пользователей LastPass — они находились в журналах деятельности вредоноса Redline Stealer. Компания пока никак не прокомментировала всё это.





