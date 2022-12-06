Китай Смартфоны

В Китае начала продаваться точная копия флагмана Xiaomi за 7000 рублей

Олег

Coolbi


В Китае создали точную копию Xiaomi 12S Ultra в несколько раз дешевле оригинала. Об этом написали в Gizmochina.

Согласно источнику, речь идет о смартфоне Coolbi 14S Ultra. Он копирует флагман Xiaomi 12S Ultra во всём, включая даже стиль наименования. Сзади корпуса смартфона расположился большой круглый блок камер, а сама крышка выполнена «под кожу». 

Coolbi

Смартфон получил дисплей 6,8 дюйма, аккумулятор 6800 мАч, (якобы) тройную основную камеру 48 Мп и 32-мегапиксельную «фронталку». На странице товара заявлено, что смартфон имеет оптическую стабилизацию, испарительную камеру для охлаждения процессора и якобы шестислойную графитовую пластину-радиатор. Ну и, само собой, не обошлось без модуля 5G. Любопытно, что на одной из промо-фотографий на экране смартфона можно увидеть слоган OnePlus — Never Settle. 

Coolbi

Источник отмечает: вряд ли Coolbi 14S Ultra соответствует всем заявленным характеристикам. Дело в том, что он стоит всего около $113, что по текущему курсу составляет чуть больше 7000 рублей. 

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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

Влад Соло
+579
Влад Соло
Китайская подделка на китайскую поделку. Круг замкнулся.
час назад в 11:08
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