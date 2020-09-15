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Сегодня компания Apple проводит презентацию новых продуктов. Ожидается, что на мероприятии, которое проходит под слоганом Time Flies («Время летит») будут показаны новые модели Apple Watch, iPad, долгожданный геомаячок AirTag и полноразмерные наушники. Кроме того, может быть объявлено о выпуске крупных обновлений iOS, iPadOS, macOS, tvOS и watchOS.

По слухам, линейка iPhone 12 сегодня не будет показана, но Apple может удивить всех и неожиданно представить новые смартфоны.

iGuides ведёт трансляцию этого мероприятия в соцсети «ВКонтакте». Переходите по ссылке, чтобы максимально оперативно узнавать обо всём, что будет показывать Apple.




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