Компания Apple проведёт презентацию новых продуктов. Мероприятие состоится 15 сентября под слоганом Time Flies («Время летит»), и вот о чём на нём будет рассказано и чего не будет.
Не будет iPhone 12
Пандемия коронавируса немного спутала планы Apple в этом году. Новые смартфоны разрабатываются с опозданием, поэтому не стоит ждать, что они будут показаны 15 сентября. Более реалистичная дата анонса — середина октября или начало ноября. По слухам, массовое производство линейки iPhone 12 ещё не началось.
Apple Watch Series 6
Судя по слогану «Время летит», основная часть презентации будет посвящена анонсу новой модели смарт-часов. В этом году Apple создала обновлённые Apple Watch вовремя и без опоздания. Ожидается, что в Apple Watch Series 6 будет улучшенный ЭКГ-датчик, мониторинг содержания кислорода в крови, а также отслеживание уровня стресса. Кроме того, часы выйдут в новом цвете (пока неизвестно, какой), а время их автономной работы незначительно увеличится.
Apple Watch SE
Apple также может представить недорогую модель Apple Watch, которая станет заменой Series 3 и получит старый дизайн с частью возможностей Series 5. Одновременно с её появлением из продажи будут выведены устаревшие модели Series 3 и Series 4.
iPad Air 4
Последний раз Apple освежала линейку iPad Air относительно давно, в марте 2019 года, поэтому апгрейд напрашивался сам собой. Ожидается, что iPad Air четвёртого поколения получит дизайн в стиле iPad Pro, экран диагональю 10,8 дюйма, уменьшенный корпус (за счёт сокращения размера рамки), сканер Face ID, процессор A13 Bionic и порт USB Type-C.
Наушники
Ещё одной новинкой Apple могут стать полноразмерные беспроводные наушники, выпущенные под собственным брендом компании, а не под торговой маркой Beats. Они получат часть функций AirPods Pro — быстрое сопряжение с источником звука, активное шумоподавление, сквозное прохождение звука с возможностью не снимать их во время разговора с другими людьми. Не исключено, что у этих наушников будут взаимозаменяемые компоненты, благодаря чему их можно использовать как в обычных ситуациях, так и при занятиях спортом.
Apple One
Apple объявит о запуске подписки Apple One, упоминание которой было недавно найдено в приложении Apple Music на Android. Apple One может включать в себя подписку на Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и Apple News+, а также дополнительное место в облаке iCloud. Состав подписки и плата за неё будут зависеть от конкретной страны (например, в России нет Apple News+, а другие сервисы доступны).
iOS 14, iPadOS 14, macOS Big Sur, tvOS 14, watchOS 7
Этим летом Apple анонсировала крупные обновления всех своих операционных систем и методично выпускала бета-версии апдейтов как для разработчиков, так и для обычных пользователей. 15 сентября, вероятно, будет объявлено об официальном релизе этих обновлений.
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Всегда презентовали в сентябре, даже в случае с iPhone X, который начали продавать в начале ноября.