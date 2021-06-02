Apple выпустила приложение своего стриминг-сервиса Apple TV для сторонних платформ Smart TV на базе Android. Ранее «яблочное ТВ» уже стало доступно для смарт-ТВ от Samsung, Google Chromecast, Roku и Amazon Fire.
Ранее Google уже объявляла, что Apple TV станет доступно для устройств на базе Android TV, но теперь приложение доступно официально. Его можно загрузить из Google Play прямо на свой телевизор или приставку. Релиз Apple TV для Android TV означает, что пользователям совместимых телевизоров и приставок теперь доступна подписка Apple TV+ — а значит, теперь «яблочное ТВ» становится одним из самых распространенных сервисов в своей категории. К слову, версии для смартфонов на Android пока нет, и, похоже, не предвидится — что странно, учитывая наличие для них Apple Music.
Nvidia успела сделать это объявление раньше, чем Google, представив Apple TV для своей платформы SHIELD TV — она как раз базируется на Android. Компания сообщила, что на её ОС приложение от Apple полноценно работает с Google Assistant для удаленного управления голосом — примерно так же Siri используется на приставках Apple TV.
Обычно Apple не стремится сотрудничать с конкурирующими платформами и разработчиками. Например, ранее директора компании рассказали, почему для Android никогда не появится iMessage. Однако иногда Apple делает исключения — видимо, в тех случаях, когда это финансово оправданно и не несет репутационных рисков. Именно так ранее стриминг-сервис Apple Music появился на Android-смартфонах, а теперь пользователи Android TV получили доступ к подписке Apple TV+.
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