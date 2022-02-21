



Мобильное приложение «ВКонтакте» будет предупреждать о нежелательных телефонных звонках. Социальная сеть ограждает от спама, попыток мошенничества и других сомнительных вызовов, причём эта функция не требует доступа к интернету, работает в фоновом режиме и доступна бесплатно на iOS и Android.



Сервис автоматического определения номера моментально сверяет входящие вызовы с собственной базой организаций — она формируется на основе анализа большого количества данных о подозрительной телефонной активности и отзывах пользователей. В режиме реального времени информация тщательно проверяется с использованием алгоритмов машинного обучения. Если алгоритм находит совпадение, приложение помечает звонок как спам или показывает название компании и сферу её работы — например, доставка товаров.



К нежелательным алгоритм относит вызовы от мошенников, коллекторов и подозрительных организаций, а также «немые» звонки. Включить функцию можно в настройках приложения в разделе «Определитель номера».



«ВКонтакте» принимает меры, чтобы повышать точность определителя, и предлагает пользователям поделиться обратной связью, если номера ещё нет в базе, но алгоритм зафиксировал подозрительную активность — например, необычную продолжительность или частоту звонков. Релевантность данных обеспечивает и сегментирование базы номеров сервиса: она различается в зависимости от региона и включает в себя телефоны местных компаний и локальных филиалов.







