На аукционе Heritage Auctions выставили запечатанный картридж Super Mario Bros. За него хотят получить от $310 тысяч.
Специалисты утверждают, что в мире существует не более десяти таких же экземпляров игры, которые тоже остаются запечатанными. Картридж содержит самую первую часть Super Mario Bros. для консоли Nintendo Entertainment System. Стартовая цена лота заявлена в размере $310 тысяч, что с учетом комиссии аукционного дома составит уже более $370 тысяч для конечного покупателя. Однако вряд ли картридж останется на таком уровне — эксперты ожидают серьезных торгов.
Стоит упомянуть, что в конце 2020 года, в том же самом аукционном доме Heritage был продан картридж третьей части игры Super Mario Bros. — за него тогда заплатили $156 тысяч (около 12 млн рублей). Его уникальность состояла в том, что часть текста по ошибке была отформатирована по левому краю, из-за чего надпись закрывала перчатку Марио. На прочих экземплярах игры текст стандартно располагали ближе к правому краю.
Ранее на аукционе был продан самый первый твит в соцсети Twitter. Сделка смогла состояться благодаря новой системе невзаимозаменяемых токенов (NFT) — она позволяет продавать и покупать цифровые товары, защищая их уникальность.
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