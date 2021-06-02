Руководитель службы безопасности Apple Томас Мойер был оправдан по обвинению во взятке. Об этом рассказывает MacRumors.
Обвинение было предъявлено, когда Томаса заподозрили в довольно странной взятке. По словам прокурора, начальник службы безопасности хотел пожертвовать офису шерифа округа Санта-Клара 200 штук планшетов iPad, чтобы взамен получить разрешение на скрытое ношение оружия. Такие меры были необходимы для встречи службы безопасности Apple в 2019 году. По утверждению прокуратуры, Мойер действовал по запросу самого шерифа округа, который якобы пригрозил отказать в выдаче разрешений, если Томас не предоставит ему планшеты.
Судья оправдал Мойеса. В ходе дела было выяснено, что начальник безопасности Apple согласился пожертвовать iPad по недоразумению. Кроме того, Томас в момент этого согласия был уверен, что разрешения уже одобрены и готовятся к выдаче, а потому не рассматривал планшеты как взятку. Судья сказал, что обвинения против Мойеса являются чистой спекуляцией и ничем не подтверждены. В ответ Томас в своем заявлении поблагодарил суд за внимательное и беспристрастное рассмотрение дела.
Это не единственный судебный иск, в котором фигурирует Apple. Например, совсем недавно завершилось громкое и скандальное дело между Apple и Epic Games. Кроме того, ранее покупательница iPhone 12 отсудила у компании бесплатное зарядное устройство. В процессе рассмотрения находятся дела о завышении характеристик водозащиты iPhone, а также о нюансах работы датчика измерения пульса в Apple Watch.
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