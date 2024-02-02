Раскрыт способ свести с ума любой Windows-ПК всего одной командой. Никогда так не делайте



В сети появилась информация о странном баге Windows, который приводит к некорректной работе системы. О нем написали в MyDrivers.



Согласно источнику, ошибка связана с настройками времени и даты на компьютере и присутствует в Windows 10 и 11. Опытным путем китайский блогер обнаружил, что дата 1.01.10000 сводит компьютер с ума.



К счастью, просто выставить эту дату в настройках системы не получится: Windows позволит выбрать максимум 23:59 31.12.2099. Однако если воспользоваться командой DATA и BCDEDIT /SET OPTIONSEDIT 1, можно выставить 31.12.9999 года и время 23:59.







В течение одной минуты после этого ПК начинает вести себя неадекватно: отклик на нажатия становится медленным, настройки системы частично пропадают и так далее. После наступления 00:00 1.01.10000 компьютер умирает окончательно — полностью перестает выполнять команды пользователя, не запускает диспетчер приложений, опустошает панель задач, окна и меню «Пуск» и отказывается открывать любой софт.



В сети уже шутят, что «винда» подсказывает людям новую дату конца света. На текущий момент есть лишь один способ вернуть ПК к жизни после такого эксперимента — переустановить Windows «начисто».