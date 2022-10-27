Робот Козел

Робот-пылесос никого не удивляет. Робот-газонокосилка «Козёл G1» — совсем другое дело 👍

Олег

Козел


Компания Ecovacs анонсировала выпуск нового робота, который умеет стричь газон. Об этом сообщает Digital Trends.

Согласно источнику, производитель автоматизированной бытовой техники Ecovacs представил новинку — робот-газонокосилка. Девайс под названием Goat G1 (по-русски «Козел G1») предназначен как для домашнего, так и для коммерческого использования. Электронный «Козёл» умеет составлять карту вашего придомового участка в течение 20 минут и отправлять её в мобильное приложение. При помощи камеры с обзором 360 робот сканирует окружение со скоростью до 25 кадров в секунду; среди прочего, это помогает ему избежать движущихся препятствий. 

Козел




В день Goat G1 способен покосить до 600 квадратных метров газона. Он защищен от непогоды по стандарту IPX6 и использует различные модули связи — Wi-Fi, GPS и инерциальную навигацию — чтобы позволять владельцу отслеживать его местоположение даже там, куда не достает домашняя беспроводная сеть. 




«Козёл G1» поступит в продажу в марте 2023 года. 

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Источник:
Digital Trends
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