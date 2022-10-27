Робот-пылесос никого не удивляет. Робот-газонокосилка «Козёл G1» — совсем другое дело 👍

Компания Ecovacs анонсировала выпуск нового робота, который умеет стричь газон. Об этом сообщает Digital Trends.Согласно источнику, производитель автоматизированной бытовой техники Ecovacs представил новинку — робот-газонокосилка. Девайс под названием Goat G1 (по-русски «Козел G1») предназначен как для домашнего, так и для коммерческого использования. Электронный «Козёл» умеет составлять карту вашего придомового участка в течение 20 минут и отправлять её в мобильное приложение. При помощи камеры с обзором 360 робот сканирует окружение со скоростью до 25 кадров в секунду; среди прочего, это помогает ему избежать движущихся препятствий.В день Goat G1 способен покосить до 600 квадратных метров газона. Он защищен от непогоды по стандарту IPX6 и использует различные модули связи — Wi-Fi, GPS и инерциальную навигацию — чтобы позволять владельцу отслеживать его местоположение даже там, куда не достает домашняя беспроводная сеть.«Козёл G1» поступит в продажу в марте 2023 года.