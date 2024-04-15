В App Store появилось приложение «Сбер: Онлайн Банк» — не вздумайте его устанавливать

Олег

Сбер


В магазине приложений Apple появилось поддельное приложение «Сбербанка». О нем пишет ТАСС.

Согласно источнику, фейк называется «Сбер: Онлайн Банк». Утилита оформлена как оригинальное приложение и очень похожа на него — мошенники использовали фирменные цвета, логотипы и стилистику. Разработчиком указан Cao Tan Thang Steel company LTD, а отзывы, скорее всего, накручены для отвода глаз.

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Сбер (нет)

Сам «Сбербанк» предупреждает, что не имеет к этому приложению никакого отношение. Утилита «Сбер: Онлайн Банк» является мошеннической; если скачать её и ввести данные банковского аккаунта, можно лишиться всех денег и вдобавок «подарить» разводилам свои личные и паспортные данные. 

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Источник:
ТАСС
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Комментарии

YABLOKOFON
+123
YABLOKOFON
Доказательство того что в Эппл больше модерации нет, Даже примитивной по ключевым словам любой додик может залить приложение подобного плана и его не завернет модерация. Почему этим не пользуются сами банки?!?
час назад в 18:22
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