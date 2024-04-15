В App Store появилось приложение «Сбер: Онлайн Банк» — не вздумайте его устанавливать



В магазине приложений Apple появилось поддельное приложение «Сбербанка». О нем пишет ТАСС.



Согласно источнику, фейк называется «Сбер: Онлайн Банк». Утилита оформлена как оригинальное приложение и очень похожа на него — мошенники использовали фирменные цвета, логотипы и стилистику. Разработчиком указан Cao Tan Thang Steel company LTD, а отзывы, скорее всего, накручены для отвода глаз.







Сам «Сбербанк» предупреждает, что не имеет к этому приложению никакого отношение. Утилита «Сбер: Онлайн Банк» является мошеннической; если скачать её и ввести данные банковского аккаунта, можно лишиться всех денег и вдобавок «подарить» разводилам свои личные и паспортные данные.