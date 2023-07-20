Россиянин просверлил себе голову и вживил чип. Он не учёл один момент

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Baza рассказала о 40-летнем уроженце Новосибирска Михаиле Радуге, который самостоятельно провёл себе операцию по чипированию мозга. Он был уверен, что это позволит ему управлять сновидениями и расширить свои ментальные возможности.



Михаил изучал теорию осознанных сновидений с 16 лет, в 20 лет выпустил книгу на эту тему, опубликовал несколько работ и владел частной лабораторией, где ставил опыты на головах мёртвых баранов. Также он изучал работу нейрохирургов по видео на YouTube.



Экспериментатор решил на практике проверить теорию о том, что стимуляция коры головного мозга электрическим током в фазе быстрого сна помогает управлять сновидениями. Он не нашёл легального способа провести операцию в России, поэтому уехал в Алматы, оборудовал домашнюю лабораторию и приступил к операции на собственной голове.



Нейрохирург-самоучка установил камеру, изображение с которой выводилось на телевизор, чтобы можно было контролировать процесс операции. Он сделал в голове несколько отверстий и провёл к мозгу электроды. В ходе 4-часовой операции он потерял около литра крови., но это было не критично.



Затем Михаил несколько недель проводил исследование совместно с компаньоном, которого он называет научным сотрудником. Его мозг был подключен к полисомнографу, и как только прибор фиксировал фазу быстрого сна, помощник подавал электрические сигналы на корe головного мозга. Ничего необычного не происходило, но Михаил уверен, что тот факт, что он не просыпался, свидетельствует, что в будущем можно будет создавать импланты, которые позволят попадать в осознанные сны и управлять ими.



Примерно через месяц после операции Михаил обратился в клинику нейрохирургии, чтобы врачи удалили электроды. Череп пришлось сверлить повторно, поскольку костная ткань начала затягиваться на месте отверстий. Сейчас в голове Михаила несколько дырок.

