



Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала Google виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке онлайн-видео. Компания будет оштрафована, но сумма штрафа пока неизвестна, её определит суд.



Как установила ФАС, правила, принятые компанией Google для блокировки видео и каналов на YouTube, являются «непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми», что приводит к удалению контента без предупреждений и обоснований, которые можно было бы оспорить. В ФАС посчитали такое поведение ущемляющим интересы пользователей и ограничивающим конкуренцию на смежных рынках.



Компании Google за это нарушение грозит оборотный штраф. Директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что пока неизвестно, процент от выручки с какого рынка могут установить для штрафа — российского или мирового. Во втором случае штраф может превысить всю выручку Google за те годы, когда компания работает на российском рынке.



Проверка, на основании которой было вынесено решении о штрафе, проводилась по жалобе, которую в ФАС направил РОЦИТ (Региональный общественный центр интернет технологий). Как указано в «Википедии», это «одна из старейших общественных организаций Рунета, которая занимается созданием дружественной интернет-среды и популяризацией интернет-технологий с 1996 года».



YouTube действительно неоднократно блокировал видео и каналы, связанные с пропагандистскими СМИ — в основном за распространение недостоверной информации (например, о коронавирусе). Роскомнадзор считал это актом цензуры, требовал разблокировки и штрафовал Google за отказ восстановить удалённый контент. Вскоре после блокировки нескольких немецкоязычных каналов RT в России было запрещено вещание немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle.







