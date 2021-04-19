Федеральная антимонопольная служба завела административное дело против Google. Ведомство считает, что принадлежащий этой компании сервис YouTube злоупотребляет своим монопольным положением.
Дело было заведено по жалобе региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ), которая обратилась в ФАС из-за «внезапной блокировки, удаления аккаунтов и контента пользователей на YouTube».
ФАС собирается дать оценку действиям Google и их последствиям для российских пользователей YouTube. Ведомство полагает, что правила блокировки аккаунтов на YouTube непрозрачны, необъективны и непредсказуемы.
«Это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий. Такие действия могут привести к ущемлению интересов пользователей, а также к ограничению конкуренции на смежных рынках», — утверждает ФАС.
ФАС может оштрафовать Google по итогам рассмотрения дела, а при неблагоприятном стечении обстоятельств (например, если выяснится, что YouTube практикует цензуру), сервис может попасть под блокировку в нашей стране.
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