«Это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий. Такие действия могут привести к ущемлению интересов пользователей, а также к ограничению конкуренции на смежных рынках», — утверждает ФАС.







Федеральная антимонопольная служба завела административное дело против Google. Ведомство считает, что принадлежащий этой компании сервис YouTube злоупотребляет своим монопольным положением.Дело было заведено по жалобе региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ), которая обратилась в ФАС из-за «внезапной блокировки, удаления аккаунтов и контента пользователей на YouTube».ФАС собирается дать оценку действиям Google и их последствиям для российских пользователей YouTube. Ведомство полагает, что правила блокировки аккаунтов на YouTube непрозрачны, необъективны и непредсказуемы.ФАС может оштрафовать Google по итогам рассмотрения дела, а при неблагоприятном стечении обстоятельств (например, если выяснится, что YouTube практикует цензуру), сервис может попасть под блокировку в нашей стране.