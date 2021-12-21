



Компания Google смогла избежать блокировки YouTube в России, но всё равно вынуждена платить штраф. И не факт, что это когда-нибудь прекратится.



В июле 2020 года компания Google заблокировала ютуб-канал «Царьграда» из-за того, что глава телеканала Константин Малофеев находится под санкциями США. «Царьград» подал в суд, требуя разблокировку и восстановления доступа ко всем материалам.



Google пригрозила из-за этого иска перестать блокировать на YouTube материалы по требованию российских властей, а это означало бы, что видеохостинг мог попасть под блокировку в России. 16 декабря Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал решение Арбитражного суда Москвы о том, что Google обязана разблокировать канал «Царьграда» на YouTube, а также вернуть его авторам доступ ко всем материалам, включая «почтовые сообщения, документы, изображения, таблицы и чаты, список подписчиков, комментарии к видеороликам, репосты, лайки и дизлайки». За неисполнение этого решения Google обязана выплачивать в российский бюджет по 100 тысяч рублей в день.



Google восстановила канал «Царьграда» на YouTube, но часть контента на этом канале была удалена, и неизвестно, можно ли её восстановить. Решение суда считается не исполненным, поэтому компания выплачивает штраф.



Предельный размер штрафа, установленный судом, составляет миллиард рублей. Но если Google не восстановит контент на канале полностью до марта 2022 года, это ограничение будет снято.







