–11
Россию постепенно отрезают от внешнего интернета
Александр Кузнецов —
7203
Американский магистральный интернет-провайдер Lumen объявил о прекращении работы в России. Он обслуживает около 800 тысяч километров оптоволоконных линий связи, а его российскими партнёрами являлись «Ростелеком», ТТК, МТС, «МегаФон» и VEON.
Действия Lumen ограничат пропускную способность каналов в России, что затруднит доступ российских пользователей к иностранным сайтам и сервисам. На работу рунета это не повлияет, поскольку интернет-сеть внутри России обслуживается российскими операторами и провайдерами.
Ранее на подобный шаг решился магистральный провайдер Cogent. Компания Cloudfare, предоставляющая облачные ресурсы многим сайтам, напротив, отказалась уходить из России, объяснив это тем, что россиянам нужно сохранить доступ к иностранным источникам информации.
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Рекомендации
Рекомендации
Комментарии
+137
+73
Carter_Mayers Mikkas
Ага, в Китае цензура такая, что ни одно нормальное приложение и мессенджер не работает. Цензура просто атас. Кто там был по работе или просто, в курсе, что там всё намного хуже в этом плане, даже чем в Белоруссии например. Китайцы и местные жители привыкли а европейцу или славянину такое видеть дико и просто ужасно. Такое чувство что скоро станем китайцами блин, многие ими так восхищаются, будто жили там многие годы и теме что там да и как
Сегодня в 01:04
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Пожалуйста, помогите мне восстановить мои лайки. Ставьте лайки.
9 марта 2022 в 16:47
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Олег Воронин saintmaybach
Забыли указать номер счета
9 марта 2022 в 17:21
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saintmaybach saintmaybach
Вот гады ))) спасибо за лайки
Вчера в 19:58
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+5
Я всегда думал, что чебурнет нам устроят наши власти. А тут оказывается вон оно что. Ну отрубят они нас от мирового интернета, дальше-то что. Как собираются свои западные ценности нам навязывать? Или опять понаставят радиоточки с голосом омерики вдоль границ, как в старые добрые ))
9 марта 2022 в 16:07
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mystique_man Ufoer
По состоянию на сегодня: западные ценности нам никто навязывать не собирается. Включена схема "отрицаем существование России как таковой".
9 марта 2022 в 16:16
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+5
Ufoer mystique_man
К несчастью для наших западных «партнеров», нельзя так просто взять и отрицать Россию. Поскольку 40% поставок газа не напердишь, как ни старайся и пшеница тоже с неба не посыпется. Европейцам уже посоветовали сделать отопление попрохладнее, а скоро и кушать поменьше посоветуют. Пока еще не прочувствовали все европейские обыватели очень легко им отменять Россию, на них это ведь не сказывается никак, но как только станут меньше ездить, теплее одеваться и реже питаться, все враз забудут о какой-то там Украине, своя рубашка ближе к телу.
Вчера в 18:51
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SithV Ufoer
Так отключили то не на ровном месте, благодаря нашим властям санкции и вводят. А с зерновыми это тоже к властям, именно они сорвали посевную, и их отсутствие скажется со стороны и России и Украины, так что сокращение поставок это прямое следствие спецоперации. Ну а газ… да за день это не делается, но ведь мы не оставляем другого выбора, и в какой то момент они откажутся и от него… с северным потоком уже никто не хочет связываться.
Вчера в 20:14
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Alll SithV
Чувак. Если бы они хотели навредить именно ВЛАСТЯМ, то давно это сделали. Сколько имущества, банковских счетов и детей чиновников с двойным гражданством есть на западе. А чем столько лет говорил Навальный. Почему тогда против них точечно никто не вводит санкции. А в этот раз ударили такой дружной бравадой, ударив по самым обычным гражданам? Почему в этот раз они не думают о простых человеческих судьбах, которые так важны для их ценностей. Им просто плевать. Они хотят уничтожить как государство. И все. Раз выдался случай решили идти до конца. Сыграть ва-банк. Иначе такие беспрецедентные санкции не вводили бы. Уже перешли все границы.
Сегодня в 01:23
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Это не правда. После первого конфликта в Украине все были растеряны и сметены. На тот момент все что можно было вменить России это незаконный референдум и захват территории. Хотя по хорошему НАТО должно было вмешаться в происходящее на Донбасе и Луганске. То что происходит сейчас это полномасштабная «спецоперация» с жертвами среди гражданских и военных, и потенциалом развития в ядерную «спецоперацию». Никто этого не хочет и от страха запад и накидал нам санкций, которые по сути являются методом Юнга о позитивном и негативном отклике; хорошо себя ведешь — возьми печеньку, плохо — на те по рукам. Все это в надежде что люди сами спохватятся в ужасе от того во что превратилась их страна в отсутствии европейских ценностей и их материального выражения, и сами скажут: «нет на свой путь мы жизнь класть не хотим, давайте мы будем дружить и уважать друг друга».
А в отношении чиновников уже принято огромное количество санкций! Чего стоит только арест яхт и заморозка активов того же Соловьева …типа 3 вилл на озере Комо. Все это конечно даст результаты. Хотя и не сразу. И конечно меняйте свое отношение к тому что происходит. Добрые европейцы и нато не придет вас освободить от злого путина и ко, если это произойдет, то только по воле самих россиян.
А в отношении чиновников уже принято огромное количество санкций! Чего стоит только арест яхт и заморозка активов того же Соловьева …типа 3 вилл на озере Комо. Все это конечно даст результаты. Хотя и не сразу. И конечно меняйте свое отношение к тому что происходит. Добрые европейцы и нато не придет вас освободить от злого путина и ко, если это произойдет, то только по воле самих россиян.
Сегодня в 01:38
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+374
iGra SithV
Так в этом-то и дело — хотят надавить на русских, чтобы они сами поменяли власть. Сделать свое дело руками простых людей, а они типа не причем, в этом и смысл...А так они бы не стали простых людей трогать, и некоторые фирмы это понимают и не вводят санкции. Поэтому правильно чел говорит — их цель именно государство и Пу, а не что-то там другое...
Сегодня в 08:15
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Alll Ufoer
Да это настоящая экономическая война. И Украина это только повод. Достаточно посмотреть историю последнего полутора тысяч лет. Европа все врем воевала с Россией. То шведы, то поляки, то французы и так далее. Почитайте историю, там все ответы на вопросы о русофобии европейцев. И вы думаете то, что они делали столько веков оставят за последние несколько десятков лет?! Почему-то десятки войн и миллионы мирных погибших от западных интервенций в другие страны востока, Азии и Африки никого не волновали в демократических кабинетах Европы и сша. А тут видите ли вдруг такие глаза 👀 а кто это сделал?! Это все война. Настоящая. Так что надо это понимать и действовать с ними как с врагами.
Вчера в 21:05
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Alll Alll
Я вообще в ауте от тех, кто дизлайкает. Я, будучи не русским, и то мне обидно и меня берет злость видеть всю эту русофобию. А вы же, русские, этого не замечаете что ли? Конечно об вас будут вытирать ноги пока вы будете так себя вести. Позволяя чуть ли не ноги вытирать. Да вас же вся Европа просто не любит. В особенности восточные наши соседи типа Польши и Чехии и Прибалты. Да собрали бы вас с таким удовольствием. А вы этому очевидному факту ставите минусы. Мне не за эти минусы обидно а за вас. 🤦🏻♂️
Сегодня в 01:18
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Опять не правда. Россия всегда была членом мирового сообщества в военных вопросах состояв в той же Антанте и Союзных Войсках, так и в экономическом, культурном и научном плане. К нам приезжали жить и работать научные светилы мирового масштаба. В плане же поддержки… как вам не стыдно? Сколько раз «заграница нам помогала» ? От послереволюционных лет спасая интеллигенцию и остатки белой армии, до Лэнд Лиза, без которого никто бы войну не выиграл, и вплоть до 90х когда МВФ нас вытягивал давая в долг, а частные компании помогали развивать экономику. Вам этого мало? Выбрали фсбшника, которому на лекциях препод говорил (это не подтвержденная информация) «Пока допрашиваемый на допросе не обделался, ты свою работу не сделал.» Вот он так себя и ведет. И запад обделался! Но разгребать это уже придется нам…
Сегодня в 02:07
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Alll SithV
Чувак назови мне за последние 1000 лет сколько было хотя бы пятидесятилетий без военных нашествий европейских армий на Россию. При чем заметь не мы туда а в они сюда вечно лезут. Да, мы по своей географии интегрированы и с Европой и Азией с востоком. Но мы никогда не были европейцами в том смысле который они закладывают в это. Поэтому никто никогда на самом деле не любил русских в Европе. Хотя Россия не раз спасала задницу некоторым странам которые после этого снова проявляли русофобию. Мой дед освобождал Прибалтику и ты бы ему рассказал, как нас любят в Европе. Он бы посмеялся. К нему все нормально там начинали относится только после того, как понимали что он не русский. Кто нас помогал говоришь? Для помочь — значит что-то предоставить на каких-то специальных условиях, дать безвозмездно. А не кредитовать. Почему-то именно помощью называют и Ленд Лиз и деньги от мвф. А знаешь как это называется на самом деле? Кредит? Ты же не думаешь что банк давая тебе ипотеку на 25 лет под конские проценты помогает тебе и не говоришь какие-то они молодцы? А ведь Америка никогда просто так не поставляла свой Ленд Лиз. За каждый доллар они получили свое. При чем сколько золота ушло на погашение этой «помощи» почитай хорошенько. При Ленд Лиз СССР получил последним из всех союзников. Про дьявольские проценты и условия МВФ я вообще молчу. Плоть до размеров услуг ЖКХ и пенсий ты должен выполнять все условия. Это называется помощь? Знаешь ли в таком случае тебе может Европа срать в рот и это тоже можно принимать за помощь. Поверь я вообще не питаю любви к чекисту. Но и политику запада вижу хорошо. А НАТО по твоему было создано от любви к нам? Оборонительный союз который за всю свою историю не выполнила ни одной ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ операции. А только наращивает своё присутствие у наших границ. Бомбит по указке сша Югославию 3000 бомб. Вводит войска в стабильный и спокойный Ирак. Который хоть и жил с диктатором. Но со своим диктатором. К вам не лез. Может иракцам тоже это было помощью? Я не так понимаю.
Сегодня в 08:24
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Вас, конечно, понесло)) Не хочу углубляться в бессмысленные дискуссии, но отмечу пару моментов.
1. Поинтересуйтесь оценочной стоимостью Ленд Лиза, и в какой мере (и вообще был ли) он был выплачен.
2. Уж не за политику ли СССР в отношении народов русских не любят в Прибалтике? СССР действительно освободив их в один прекрасный момент стал таким же диктаторским режимом державшим людей за горло, а советский солдат стал таким же оккупантом.
3. Захват Крыма это наверно тоже, в вашем понимании «мы к ним не лезем».
Скучно, девочки! ..дискутировать с вами))
1. Поинтересуйтесь оценочной стоимостью Ленд Лиза, и в какой мере (и вообще был ли) он был выплачен.
2. Уж не за политику ли СССР в отношении народов русских не любят в Прибалтике? СССР действительно освободив их в один прекрасный момент стал таким же диктаторским режимом державшим людей за горло, а советский солдат стал таким же оккупантом.
3. Захват Крыма это наверно тоже, в вашем понимании «мы к ним не лезем».
Скучно, девочки! ..дискутировать с вами))
Сегодня в 09:32
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–1
Автор нагнетает к чему бы это ?😎💩
9 марта 2022 в 16:05
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