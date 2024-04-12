Samsung назвала дату выхода One UI 6.1 для 10 топовых смартфонов Galaxy

Олег

Фото: Phone Arena


Компания Samsung выпустит обновление OneUI для своих старых флагманов в течение полутора месяцев. Об этом пишет Phone Arena.

Согласно источнику, речь идет о смартфонах Samsung Galaxy линейки S22 и S21, нескольких сгибаемых девайсах — Galaxy Z Fold/Flip 3/4, а также трех планшетах линейки Galaxy Tab S8. Это устройства 2021-2022 модельных годов, которые вскоре должны обновиться до самой новой One UI 6.1.

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Samsung обещает, что все перечисленные выше модели получат прошивку в мае. Поскольку обычно компания распространяет апдейты поэтапно, по странам и моделям устройств, то единого дня и времени выхода One UI 6.1 можно не ждать. Модератор форума Samsung лишь уточнил, что для Galaxy S22, Z Fold/Flip 4 и Tab S8 прошивка выйдет в начале месяца, а для Galaxy S21 и Z Fold/Flip 3 — после середины. 

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Источник:
Phone Arena
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