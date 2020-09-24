Банк «Сбер» (до ребрендинга — «Сбербанк») представил единую подписку, которая предоставляет доступ к премиум-возможностям и скидки в принадлежащих ему сервисах. Подписка называется «СберПрайм» (название, очевидно, вдохновлено Amazon Prime) и стоит 199 рублей в месяц или 999 рублей в год.
Обладатели подписки «СберПрайм» получают:
- 20 тысяч фильмов по подписке «Okko Лайт» в онлайн-кинотеатре Okko, на остальные скидка 15%
- Бесплатную подписку на музыкальный сервис «СберЗвук»
- Бесплатную доставку продуктов от «СберМаркета»
- Дополнительные 30 ГБ в облаке «СберДиск» и скидку 20% на дополнительное место
- Скидку 15% на звонки и мобильный интернет у оператора «СберМобайл»
- Скидку 10% на 10 заказов в месяц в Delivery Club
- Скидку 10% на такси в «Ситимобиле»
Более дорогой вариант подписки — «СберБокс Прайм». В неё входит тысяч фильмов по подписке «Okko Оптимум» и доступ к сервису «Смотрёшка» с телевизионными каналами. При условии оплаты этой подписки за два года можно бесплатно получить «умные» устройства от «Сбера» со встроенными голосовыми ассистентами.
«Сбер» предоставляет 30 дней бесплатного пользования подписками «СберПрайм» и «СберБокс Прайм», с ноября 2020 года их можно будет оплачивать баллами «Спасибо». Подключить подписку можно в приложении «Сбербанк Онлайн» (на Android эта возможность появится 28–29 сентября, на iOS она уже доступна). Для оформления подписки не обязательно быть клиентом «Сбера».
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А вот наглядно да, отсутствует. :(
И всё это можно было бы оплачивать бонусами «Спасибо», тогда я бы взял... но всё равно...