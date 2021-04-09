Смартфоны


За 2021 год россияне потратили около 26 млрд рублей в мобильных приложениях. Об этом рассказал аналитический ресурс App Annie.

Согласно исследованию, пользователи во всем мире потратили в приложениях на iPhone и Android примерно $32 млрд с января по март 2021 года. Эта цифра оказалась на 40% выше того, что показал последний квартал 2020 года. Что касается российских пользователей — они явно не жалели денег и потратили около $355 млн внутри приложений, что составляет примерно 26 млрд рублей. Если учесть, что в России около 102 млн человек пользуются смартфонами для выхода в интернет — по сути, каждый десятый пользователь потратил по 2540 рублей на встроенные покупки. Для сравнения — за весь 2020 год россиянами было потрачено около $1,33 млрд. Большая часть этих денег улетела в Mail.RU Group — покупки совершались в стриминге Boom и «ВКонтакте». «Яндекс.Музыка» занимает почетное третье место по затратам пользователей. 

App Annie

По количеству скачиваний лидируют TikTok и Telegram. На третьем месте — приложение GetContact, которое является определителем номера и помогает выявлять спам-звонки. Это неудивительно, так как во второй половине 2020-го и весь 2021-й активизировались телефонные мошенники и широко распространилась спам-реклама. По прогнозам App Annie, в 2021 году пользователи потратят до $120 млрд только на мобильные игры.

Такие огромные цифры опровергают распространенное поверье, будто граждане РФ не готовы платить за контент и предпочитают только пиратство. Хотя доля нелегального контента на территории бывшего СНГ всё еще очень высока, статистика внушает надежду на изменение ситуации к лучшему. 



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Источник:

App Annie App Annie

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