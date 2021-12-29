Журнал Forbes подвел итоги 2021 года и составил рейтинг российских миллиардеров, которые значительно увеличили свое состояние за прошедший год. Статистика опубликована в российском издании Forbes.
В целом, российские миллиардеры разбогатели в 2021 года на $101,39 млрд суммарно — их состояния оцениваются в $576,72 млрд. Первая десятка самых успешных из них увеличили свои денежные запасы на $74,51 млрд.
На первом месте в этом рейтинге оказался создатель и владелец популярного мессенджера Telegram Павел Дуров. Всего за один 2021 год его состояние увеличилось в пять раз — с $3,43 до $17,24 млрд, то есть в 2021-м он заработал $13,81 млрд. Forbes считает, что такой феноменальный рост дохода Павлу принес Telegram. Дело в том, что в марте 2021 года Дуров впервые разместил облигации мессенджера на бирже и привлек более миллиарда долларов в виде инвестиций. С того момента оценочная стоимость Telegram постоянно растет.
На втором месте после Дурова расположилась Татьяна Бакальчук, соосновательница российского маркетплейса Wildberries. За прошедший год она увеличила свое состояние с $1,1 до $13,02 млрд. Эксперты связывают этот рост с успехом Wildberries — в текущем году он выгодно поднялся на фоне не самого успешного периода у OZON, его главного конкурента в РФ.
Сейчас капитализация Wildberries составляет $6,53 млрд, а финансовый оборот компании вырос за последние 9 месяцев аж на 89%. Похоже, маркетплейсу не помешали даже недавние скандалы с комиссией за оплату заказов картами MasterCard и Visa и с введением платного возврата неподошедших клиенту товаров.
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