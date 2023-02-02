СДЭК отказался от самого популярного способа оплаты. Неудобно, зато экономно!

Сервис доставки СДЭК придумал нововведение — теперь его услуги нельзя оплатить картой или смартфоном через платёжный терминал. Принимаются только наличные средства или оплата по QR-коду.



Это нововведение затрагивает как оплату услуг отправки груза, так и выкуп товара, если он был отправлен с условием оплаты при получении. Пользователи отмечают, что отделения СДЭК принадлежат не самому сервису, а его партнёрам (различным ИП), и они вольны сами устанавливать персональные правила. Тем не менее поддержка СДЭК в соцсетях отвечает, что оплата по карте более невозможна, заплатить можно наличными или с помощью QR-кода через «Систему быстрых платежей» (СБП). Во втором случае требуется смартфон с установленным приложением банка, который поддерживает такой способ оплаты.







Очевидно, что СДЭК решил сэкономить на эквайринговой комиссии, ведь банк, который обслуживает платежи, берёт определённый процент с каждой операции покупки или возврата средств (около 2%). При оплате через СБП такой комиссии нет. Оплата по QR-коду для большинства банков не отличается от обычной покупки — они не считают это обналичиванием (за которое с кредитки обычно списывается огромная комиссия) и начисляют стандартный кэшбэк. Впрочем, бывают исключения, поэтому условия оплаты по QR-коду имеет смысл уточнить у банка, чьими услугами вы пользуетесь.

