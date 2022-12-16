Сегодня Евросоюз запретил поставлять в Россию почти всю электронику

Европейский союз согласовал и принял девятый пакет антироссийских санкций. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
Согласно источнику, девятый пакет включает новые запреты на поставку товаров; помимо прочего, они касаются ряда категорий электроники. Например, в Россию больше нельзя поставлять квадрокоптеры, портативные компьютеры и другие промышленные системы.
«Новые экспортные ограничения распространятся на дополнительный набор продукции и промышленных технологий, в том числе игрушечные дроны (квадрокоптеры) и дроны для досуга, сложные генераторы, переносные компьютеры, компьютерные компоненты, печатные платы, системы радионавигации, оборудование радиоуправления, авиационные двигатели и детали двигателей, камеры и объективы», — заявление Евросоюза.
Если понимать этот запрет буквально, то выходит, что теперь в РФ запрещены поставки игрушечных дронов, а также ноутбуков и прочих девайсов, которые можно назвать «портативными компьютерами». В некотором смысле смартфон тоже является портативным компьютером. Разъяснений от ЕС относительно потребительской электроники пока не поступало.
Ранее мы рассказали, что из-за санкций в ближайшее время в России будут проблемы с онлайн-оплатой товаров и услуг.