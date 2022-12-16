Евросоюз Санкции Ноутбуки

Сегодня Евросоюз запретил поставлять в Россию почти всю электронику

Олег

Ноутбук


Европейский союз согласовал и принял девятый пакет антироссийских санкций. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Согласно источнику, девятый пакет включает новые запреты на поставку товаров; помимо прочего, они касаются ряда категорий электроники. Например, в Россию больше нельзя поставлять квадрокоптеры, портативные компьютеры и другие промышленные системы.

«Новые экспортные ограничения распространятся на дополнительный набор продукции и промышленных технологий, в том числе игрушечные дроны (квадрокоптеры) и дроны для досуга, сложные генераторы, переносные компьютеры, компьютерные компоненты, печатные платы, системы радионавигации, оборудование радиоуправления, авиационные двигатели и детали двигателей, камеры и объективы», — заявление Евросоюза. 

Если понимать этот запрет буквально, то выходит, что теперь в РФ запрещены поставки игрушечных дронов, а также ноутбуков и прочих девайсов, которые можно назвать «портативными компьютерами». В некотором смысле смартфон тоже является портативным компьютером. Разъяснений от ЕС относительно потребительской электроники пока не поступало.

Ранее мы рассказали, что из-за санкций в ближайшее время в России будут проблемы с онлайн-оплатой товаров и услуг. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

catfelix
+151
catfelix
Все в пираты!!!
Вчера в 21:49
#
+4146
Gabriel
Как завозили через Азию так и будут завозить. Евросоюз практически ничего не производит и з того что запретил)
Вчера в 22:00
#
+713
Stylus Gabriel
завозили, только теперь цепочка ещё длиннее, а цены для нас выше.
2 часа назад в 22:29
#
Balterby
+100
Balterby Stylus
И так длинен стала. Данный запрет — это уже формальность.
2 часа назад в 22:37
#
Balterby
+100
Balterby
Вообще эти санкции бред сумасшедшего. Люди, начавшие сво, от них не пострадают, а вот обычные граждане не имеющие к этому никакого отношения буду страдать.
2 часа назад в 22:44
#
+56
antonchik55
Два слова — серый рынок
час назад в 23:24
#
+243
Павел19562
Как я без квадрокоптера жил всю жизнь. Не могу понять!
час назад в 23:31
#
Mers
+4212
Mers
А Васька слушает, да ест.
час назад в 00:07
#
Konstantin Bulatnikov
+103
Konstantin Bulatnikov
А ГейРопа что то производит?😎😎😎😳🤣...
30 минут назад
#
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