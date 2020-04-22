Минкомсвязи получило заявки от 21 субъекта Российской Федерации на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков. Совещание прошло 21 апреля в режиме видео-конференц-связи.
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков предусматривает для работодателей, осуществляющих свою деятельность в условиях введенных ограничений, возможность подачи через личный кабинет юридического лица на Едином портале госуслуг списков сотрудников для получения постоянных цифровых пропусков. После проверки и одобрения поступившей от работодателя заявки со стороны региона формируются постоянные цифровые пропуска в виде QR-кодов, которые направляются в личные кабинеты сотрудников на портале госуслуг и на адреса электронной почты.
Граждане, имеющие учетную запись на Едином портале госуслуг, для получения разовых пропусков могут воспользоваться мобильным приложением «Госуслуги.Стопкороновирус». В приложении можно выбрать причину выхода, указать конечное место назначения, выбрав его на карте, привязать транспортное средство, а затем получить цифровой пропуск, который действует определенное время. Для проверки пропусков используется специализированное мобильное приложение. Цифровой пропуск действителен только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
В первую очередь к платформе подключатся семь регионов Центрального федерального округа — Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области. Со следующей недели планируется начать внедрение федерального решения в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа.
Пропускной режим действует в Москве и Московской области с 15 апреля. Это одна из мер борьбы с распространением коронавируса. Жителям города необходимо получать специальный цифровой пропуск для передвижения на любых видах транспорта (личном, служебном, общественном), при этом нужно указывать цель поездки. На пешеходов это требование не распространяется, но они должны придерживаться режима самоизоляции и могут покидать дом только по необходимости (например, для выгула собаки или визита в ближайший магазин или аптеку).
Контроль цифровых пропусков в Москве автоматизирован: за передвижением жителей следят с помощью дорожных камер (для автомобилей), турникетов в метро и валидаторов (для тех, кто пользуется общественным транспортом. Передвигаться на общественном транспорте теперь можно только при оплате проезда картами «Тройка» или «Стрелка» либо с использованием месячного проездного или социальной карты москвича. Карту необходимо привязывать к цифровому пропуску не менее чем за 5 часов до начала поездки, иначе оплата не совершится, и воспользоваться транспортом не получится.
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Это по китайскому образцу.
в Гон-Конге такой фигни нет. там вообще пошли по другому пути и он оказался более успешен, чем в остальном Китае.
у шведов тоже такого нет...
а наши только самое го*но могут перенимать вместо того.
конечно, запретить все и положить болт на гражданские права легче всего.
И ещё объясните, как система пропусков может сдержать рост пандемии, в Москве она вроде какое то время уже работает, цифры как росли, так и растут.