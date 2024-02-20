Сканер отпечатка пальца взломали с помощью встроенного в смартфон микрофона

Олег

Сканер
Фото: Unsplash


Группа ученых из США и Китая нашли способ скопировать отпечаток пальца человека по звуку. Об этом пишет lifehacker.

Согласно источнику, метод состоит в «подслушивании» звуков, которые издает палец при свайпах по дисплею смартфона. Для этого можно использовать встроенный микрофон того же девайса, предварительно получив к нему скрытый доступ, а для лучшего результата можно «подсунуть» жертве приложение, в котором нужно много свайпать по экрану.

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По записям скольжений и тапов пальца производится реконструкция отпечатка пальца: с пяти попыток ученые смогли воссоздать 9,3% полных отпечатков и 27,9% частичных. Это самый высокий результат, когда-либо получаемый при использовании метода реконструкции по звуку. Полученный слепок можно использовать для обмана дактилоскопического сканера.

Метод был создан для того, чтобы усилить безопасность существующих биометрических систем. Если он не утечет к хакерам, сканеры отпечатков пальцев станут еще более защищенными. 

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Источник:
lifehacker
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Комментарии

Dmitriy
+872
Dmitriy
Минус в том, что всей площадью пальца возит по экрану как раз процентов 9 пользователей. Площадь пальца для сканера обычно побольше нужна...
Сегодня в 19:50
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Esthet
+1846
Esthet
Вообще звучит как бред
2 часа назад в 20:23
#
+792
Eredy
Я еще видел как червяк скопировал лицо владельца IPHONE 14 provipmegamax и смог обмануть Face ID
час назад в 21:23
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