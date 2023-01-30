Skype крупно обновился для всех устройств

Олег

Skype


Компания Microsoft обновила Skype до версии 8.93 для всех устройств и ОС. Нововведения перечислены самими разработчиками.

В новой версии Skype были исправлены ошибки и добавлен ряд полезных функций. Среди них:
  • Управление настройками Caller ID (идентификатора вызывающего абонента)
  • Настройка темы оформления с несколькими преобладающими цветами
  • Универсальный переводчик, который может автоматически определять язык и переводить разговор «на лету». Для озвучивания можно использовать собственный голос говорящего.
  • Быстрое добавление контактов Skype при помощи QR-кода.
  • Более удобный интерфейс видеозвонков на мобильных устройствах.

Обновление Skype 8.93 доступно для iOS, Android, Windows, Linux и macOS. Оно распространяется поэтапно, так что в случае отсутствия обновления для вашего устройства нужно немного подождать. 

3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
MSPowerUser
Cсылки по теме:
Skype научился говорить вашим голосом на разных языках
В App Store вернулось важное российское приложение. Скачайте, пока не удалили
Как вступить в программу предварительной оценки Windows 11 и получать экспериментальные обновления в числе первых
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

«Яндекс» выпустил банковское приложение
Представлен новый музыкальный формат. Mp3 больше не нужен
Sony PlayStation 5 сливают по рекордно низкой цене на распродаже 11.11 на AliExpress
«Яндекс Такси» придумало, как сделать поездки дешевле на 20%. Водителям это не нравится — они хитрят, чтобы брать в разы дороже

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+36
iVx4JfRk
Им ещё кто-то пользуется?
Вчера в 20:01
#
Купить рекламу