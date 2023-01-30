Skype крупно обновился для всех устройств

Управление настройками Caller ID (идентификатора вызывающего абонента)

Настройка темы оформления с несколькими преобладающими цветами

Универсальный переводчик, который может автоматически определять язык и переводить разговор «на лету». Для озвучивания можно использовать собственный голос говорящего.

Быстрое добавление контактов Skype при помощи QR-кода.

Более удобный интерфейс видеозвонков на мобильных устройствах.

Компания Microsoft обновила Skype до версии 8.93 для всех устройств и ОС. Нововведения перечислены самими разработчиками.В новой версии Skype были исправлены ошибки и добавлен ряд полезных функций. Среди них:Обновление Skype 8.93 доступно для iOS, Android, Windows, Linux и macOS. Оно распространяется поэтапно, так что в случае отсутствия обновления для вашего устройства нужно немного подождать.