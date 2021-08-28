Приложение YouTube Music официально прекратило работать на множестве смарт-часов Samsung. Об этом рассказал ресурс PhoneArena.
Согласно источнику, последняя версия официального приложения YouTube Music перестала функционировать на «умных» часах Samsung, которые не обновлены на Wear OS 3.
На последней презентации Google I/O компания рассказала о важном нововведении — новая операционная система для «умных» часов Wear OS от Google заменит OS Tizen на аксессуарах от Samsung. Новые часы компании под названием Galaxy Watch 4 были представлены совсем недавно и «из коробки» получили свежую Wear OS 3 от Google. Примерно в то же время Samsung объявила, что Google Maps и YouTube Music отныне будут доступны только на смарт-часах с Wear OS 3.
Пользователи Galaxy Watch 3 и более старших моделей не слишком беспокоились из-за этого заявления, так как предполагали, что смогут воспользоваться неофициальными приложениями после отключения основных. Такой метод однажды сработал со Spotify в 2018 году. Однако теперь стало известно, что у владельцев аксессуаров Samsung под управлением предыдущих ОС (Tizen и Wear OS 1 и 2) нет никаких обходных путей, чтобы продолжать пользоваться любимым софтом.
Энтузиасты уже провели эксперимент по переносу YouTube Music с часов под управлением Wear OS 3 на более ранние версии прошивки. Приложение даже не запустилось, отобразив ошибку совместимости — по словам журналистов 9to5Mac, теперь ему требуется минимум Android 11 и API версии 30. К сожалению, модели Samsung Watch старше четвертой имеют на борту максимум 9-й Android и версию API 28. Отмечается, что одному из разработчиков-любителей удалось преодолеть этот запрет, однако приложение так и не стало стабильно работать.
Это не первый случай за последнее время, когда Samsung вводит ограничения для своих старых устройств. Например, ранее Galaxy Watch предыдущих моделей уже лишились поддержки множества смартфонов. Кроме того, масса старых Android-смартфонов бренда скоро станут совершенно бесполезными.
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