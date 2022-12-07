Мобильные операторы Мошенники

Сотрудник салона сотовой связи продавал абонентов по 100 рублей. Его взяли на горячем и увели в минус

Олег

Продажа


В Свердловской области сотрудник салона сотовой связи продавал «налево» данные абонентов за копейки. Об этом пишет Telegram-канал «Утечки информации».

Согласно источнику, 22-летнему парню, работавшему в салоне сотовой связи, в соцсетях обратился неизвестный с заманчивым предложением. Он хотел, чтобы работник оператора сливал ему личные данные отдельных абонентов, разумеется небесплатно. Работяга не смог отказаться.

С декабря 2020 по январь 2021 года парень отправлял неизвестному человеку личные данные абонентов, которые у него запрашивали. За два месяца он слил таким образом 46 человек, получив за это 4600 рублей — то есть, по 100 рублей за каждого абонента. Информация, которую отправлял злоумышленник, содержала паспортные данные, адрес проживания, ИНН и так далее.

Парня довольно быстро задержали и отправили под суд; все эпизоды его мошенничества были вскрыты и рассмотрены. В итоге суд назначил наказание в размере 50 тысяч рублей и ограничился этим. Получается, парень остался в минусе на 45400 рублей и получил судимость в репутацию. 

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Источник:
Утечки информации
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Комментарии

Влад Соло
+581
Влад Соло
Откуда инн клиента в салоне сраной связи?
2 часа назад в 12:40
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Tigrolik
+520
Tigrolik Влад Соло
Сейчас симки через госуслуги подтверждаются. Видимо оттуда и идет слив ИНН и всего прочего.
час назад в 13:33
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