Сотрудник салона сотовой связи продавал абонентов по 100 рублей. Его взяли на горячем и увели в минус



В Свердловской области сотрудник салона сотовой связи продавал «налево» данные абонентов за копейки. Об этом пишет Telegram-канал «Утечки информации».



Согласно источнику, 22-летнему парню, работавшему в салоне сотовой связи, в соцсетях обратился неизвестный с заманчивым предложением. Он хотел, чтобы работник оператора сливал ему личные данные отдельных абонентов, разумеется небесплатно. Работяга не смог отказаться.



С декабря 2020 по январь 2021 года парень отправлял неизвестному человеку личные данные абонентов, которые у него запрашивали. За два месяца он слил таким образом 46 человек, получив за это 4600 рублей — то есть, по 100 рублей за каждого абонента. Информация, которую отправлял злоумышленник, содержала паспортные данные, адрес проживания, ИНН и так далее.



Парня довольно быстро задержали и отправили под суд; все эпизоды его мошенничества были вскрыты и рассмотрены. В итоге суд назначил наказание в размере 50 тысяч рублей и ограничился этим. Получается, парень остался в минусе на 45400 рублей и получил судимость в репутацию.