

Spotify объявил о запуске функции Lyrics для всех типов аккаунтов. Об этом сообщает зарубежный ресурс Phone Arena со ссылкой на официальное заявление стриминг-сервиса.



Lyrics — это, по-простому, отображение текстов песен. Spotify тестировал эту фишку последние несколько месяцев в некоторых регионах, и теперь наконец запускает её по всему миру. Стоит отметить, что тексты песен смогут просматривать как пользователи платной подписки, так и «бесплатники». Функция появится на устройствах iOS/iPadOS и Android, в настольных версиях приложения Spotify, а также на игровых консолях и Smart TV.



Чтобы воспользоваться Lyrics, пользователю нужно включить воспроизведение, открыть окно «Играет сейчас» на весь экран и просто сделать свайп снизу вверх во время проигрывания. Текст появится и будет двигаться в реальном времени, синхронизируясь с таймингом музыкального трека. В настольной версии Spotify вам потребуется нажать на значок микрофона — и текст тут же должен появиться.



Помимо просмотра текста песен, ими песни можно поделиться с друзьями любым удобным способом — как в соцсетях, так и через мессенджеры. Для этого нужно нажать кнопку «Поделиться», после чего выбрать часть текста, которую вы хотите переслать.



Если включить Lyrics у вас не получается, возможно, необходимо обновить приложение до последней версии или просто подождать какое-то время. Внедрение этой функции происходит постепенно.



Стоит отметить, что возможность просматривать тексты песен — в том числе и в режиме реального времени — уже довольно давно присутствует во многих популярных музыкальных стриминг-сервисах, таких, как Apple Music и «Яндекс.Музыка». Но тот факт, что Spotify стремится не отставать от конкурентов, не может не радовать его поклонников.





