В Twitter-аккаунте блогера Сонни Диксона появились несколько живых фотографий будущих iPad. Кажется, пользователи ждали чего-то другого.
«Манекены» планшетов основаны на схемах, которые получены от китайских поставщиков — такие шаблоны используются на производстве самих iPad, а также помогают заранее создать чехлы и аксессуары к будущим моделям. На фото можно увидеть iPad Pro с 11-ти и 12,9-дюймовыми экранами. Похоже, что их внешний вид останется тем же, что вполне в духе Apple — каждый удачный дизайн они обычно эксплуатируют максимально долго. Но главным камнем преткновения стал самый маленький планшет с краю, который, похоже является оболочкой iPad mini 6.
Судя по фото, его дизайн будет в точности повторять предыдущую модель — широкие рамки вокруг экрана, сканер Touch ID и закругленные края. Если это правда, то предыдущие утечки окажутся несостоятельными – напомним, что даже авторитетный аналитик Минг-Чи Куо «предрекал» шестому «минику» увеличенный дисплей и новый дизайн. Кроме него, похожие тезисы выдвигали Bloomberg и MacOtacara.
Если iPad mini 6 сохранит старый дизайн — это станет самым большим разочарованием для всех поклонников форм-фактора mini. Очевидно, что Apple целенаправленно оставляет «миники» во вторичной нише, выдвигая на первый план модели Pro и Air, которые уже получили новый дизайн. На данный момент можно выделить четыре сегмента моделей «яблочных» планшетов: iPad Pro как передовой, инновационный и самый дорогой, iPad Air — как упрощенный Pro, iPad mini для поклонников маленького формата и бюджетные iPad 10,2’’ для базовых потребностей или входа в экосистему. Пятая модель iPad mini вышла в 2019 году, тогда как четвертая — аж в 2015-м. Если Apple решила и дальше обновлять «миник» раз в четыре года, то «шестерку» в текущем году ждать не стоит. iPad mini 5 работает под управлением процессора Apple А12 Bionic, что обеспечивает ему достаточный запас производительности до сих пор.
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Если честно я без понятия нафига планшет обычному обывателю. Купил своей жене со стилусом, так она хотя бы рисует на нем без остановки, но я его в руки взял и даже хз зачем он мне. Поиграть и на пк могу)
Если еду в офис, беру его с собой и в метро смотрю сериал.
В поездках опять же выручает, посмотреть кино в самолёте.
Иногда монтируют видео или редактирую фото, на большом экране гораздо удобнее.
Базовой модели вполне хватает, а вот зачем Pro версии нужны, для меня загадка🤷🏻♂️