Стало известно, чем россияне заменяют Microsoft Word и Excel после их ухода из РФ. Берите на заметку

В России вырос спрос на альтернативы Microsoft Office. Об этом сообщают «Ведомости».
Напомним, что ранее компания Micrisoft объявила о своем уходе из России. Наряду с этим россиянам перестали продавать лицензионные Windows, а также продлевать подписки на пакет Office. Подобные шаги уже вызвали всплеск пиратства, но, если Windows заменить довольно проблематично, то альтернативы офисному покету уже нашлись.
Согласно источнику, россияне всё чаще покупают отечественный офисный софт — в лидерах находится пакет «МойОфис». Кроме того, спрос вырос и на приложения от болгарских разработчиков, например, OfficeSuite, и на корейский офисный пакет от Hancom. Эти приложения покупают как обычные россияне, так и корпоративные пользователи — количество закупок и контрактов с компаниями и даже госструктурами существенно растет.
При этом эксперты говорят, что россияне скорее предпочтут любое доступное лицензионное ПО, чем пиратские версии Microsoft Office. А основатель «МойОфис» Дмитрий Комиссаров видит в бурном росте популярности отечественного софта заслугу своей компании: он говорит, что «все заключенные в 2022 году контракты — ожидаемый результат проводимых на протяжении двух лет тестирований и пилотных внедрений продуктов в IT-инфраструктуру».