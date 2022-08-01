Microsoft Office МойОфис OfficeSuite

Стало известно, чем россияне заменяют Microsoft Word и Excel после их ухода из РФ. Берите на заметку

Олег

Microsoft


В России вырос спрос на альтернативы Microsoft Office. Об этом сообщают «Ведомости».

Напомним, что ранее компания Micrisoft объявила о своем уходе из России. Наряду с этим россиянам перестали продавать лицензионные Windows, а также продлевать подписки на пакет Office. Подобные шаги уже вызвали всплеск пиратства, но, если Windows заменить довольно проблематично, то альтернативы офисному покету уже нашлись.

Согласно источнику, россияне всё чаще покупают отечественный офисный софт — в лидерах находится пакет «МойОфис». Кроме того, спрос вырос и на приложения от болгарских разработчиков, например, OfficeSuite, и на корейский офисный пакет от Hancom. Эти приложения покупают как обычные россияне, так и корпоративные пользователи — количество закупок и контрактов с компаниями и даже госструктурами существенно растет.

При этом эксперты говорят, что россияне скорее предпочтут любое доступное лицензионное ПО, чем пиратские версии Microsoft Office. А основатель «МойОфис» Дмитрий Комиссаров видит в бурном росте популярности отечественного софта заслугу своей компании: он говорит, что «все заключенные в 2022 году контракты — ожидаемый результат проводимых на протяжении двух лет тестирований и пилотных внедрений продуктов в IT-инфраструктуру». 



2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Ведомости
Cсылки по теме:
Microsoft отменила выход Windows 12. Что случилось?
Apple наконец добавила критически важную функцию в приложение iCloud для Windows
Windows 7 взломали... калькулятором. Это фееричный прокол
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Google закрывает популярное приложение
Xiaomi отказалась обновлять ПО для трех хитовых смартфонов
«Сбербанк» отключат от SWIFT. Что это значит для клиентов?
WhatsApp запускает крутое нововведение. В Telegram такого нет

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+43
Keks08
В смысле чем заменяют? Качают «крякнутые» версии и так же пользуются.
Сегодня в 10:55
#
+346
Paspartu
Раньше microsoft 365 на год покупал за ~3000руб, теперь почти 10 стоит. Взял за 4тыс гонконгскую.
Сегодня в 11:08
#
Вася Вотафаков
+5188
Вася Вотафаков
Впервые слышу о том что тут написано. У нас большинство организаций в городе и области повсеместно используют open office и не парятся.
Сегодня в 11:09
#
S.T.A.L.K.E.R.
+543
S.T.A.L.K.E.R.
Что за бред ?! Кто Вам это сказал ?!

«При этом эксперты говорят, что россияне скорее предпочтут любое доступное лицензионное ПО, чем пиратские версии Microsoft Office.»
Все учреждения сидели и будут сидеть на MO.
Чтобы было понимание, тот же Open Office не совместим, поэтому на него переходить никто не будет !
Сегодня в 11:09
#
+36
KDAphone
более или менее продвинутый пользователь ни когда не откажется от MS office, предлагаемые альтернативы годятся только домохозяйкам
Сегодня в 11:55
#
–4
avgur011
Windows 7,8,10 пираток валом в инете
2 часа назад в 13:18
#
Купить рекламу