Стоит ли покупать iPhone в России в 2023 году? Всё что нужно знать о санкциях, ремонте, App Store и Apple Pay





Совсем недавно для людей, интересующихся технологиями, стал неожиданной новостью уход компании Apple из России. Кто-то переживал, что их iPhone, iPad или Mac «окирпичатся» по мановению волшебной палочки Кука, а другие россияне размышляли, стоит ли покупать устройства Apple на перспективу. Всё было странно, непривычно и непонятно.



Прошел почти год с того момента, и многие вещи прояснились. С одной стороны, мы стали лучше понимать, что происходит, а с другой — радости как-то не прибавилось. Давайте по порядку разберемся, есть ли у iPhone перспектива в России и стоит ли покупать «яблоки» в наступающем году.





1. Доступность

2. Только для iPhone 14 и новее

3. Интернет

Во-первых, TLS-сертификат на устройстве затрагивает его приватность; то есть, владельцы TLS теории могут видеть и контролировать весь ваш трафик. Захотите ли вы этого? Большой вопрос.

Во-вторых, для зарубежных устройств и браузеров российский TLS априори является подозрительным, поскольку никаких сертификаций у них он не проходил. Как следствие, вполне вероятны различные ошибки и сбои в работе, когда «подстраховочные» зарубежные сертификаты полностью перестанут работать в РФ.

4. Платежи

5. App Store

Во-первых, количество реально востребованных российских приложений, удаленных из App Store, едва ли превышает десяток. Подавляющее большинство софта — «Госуслуги», «Почта России», «ВКонтакте», приложения «Яндекса» — на месте, загружаются, работают и обновляются.

Во-вторых, есть пара способов установки приложений на iPhone в обход App Store. Один описан здесь, а второй — вот здесь. С их помощью можно быстро восстановить приложение своего банка или сохранить его на компьютер «про запас», если оно случайно удалится с устройства.

6. Гарантийное обслуживание и ремонт

7. Свет в конце туннеля

Один из них потенциально может обязать Apple открыть доступ к NFC-модулю для сторонних разработчиков. Это означает, что на iPhone могут прийти другие платежные системы, отличные от Apple Pay. Например, российский Mir Pay.

Второй проект заставит Apple разрешить установку на iPhone и iPad приложений без использования App Store. В каком-то смысле iOS станет похожа на Android: на айфон можно будет установить сторонний магазин приложений (скажем, RuStore), либо просто поставить нужное приложение, скачав установочный пакет.

Итоги