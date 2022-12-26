Стоит ли покупать iPhone в России в 2023 году? Всё что нужно знать о санкциях, ремонте, App Store и Apple Pay

Совсем недавно для людей, интересующихся технологиями, стал неожиданной новостью уход компании Apple из России. Кто-то переживал, что их iPhone, iPad или Mac «окирпичатся» по мановению волшебной палочки Кука, а другие россияне размышляли, стоит ли покупать устройства Apple на перспективу. Всё было странно, непривычно и непонятно.
Прошел почти год с того момента, и многие вещи прояснились. С одной стороны, мы стали лучше понимать, что происходит, а с другой — радости как-то не прибавилось. Давайте по порядку разберемся, есть ли у iPhone перспектива в России и стоит ли покупать «яблоки» в наступающем году.
1. ДоступностьУдивительно, но после официального прекращения поставок Apple в Россию коллапса не случилось. Пару месяцев мы наблюдали некоторую турбулентность на полках магазинов, но уже с лета ситуация начала стабилизироваться и сейчас новенькие iPhone, iPad, Mac, AirPods и прочие гаджеты компании доступны в нашей стране как никогда.
Более того, наблюдается снижение средней цены. До марта 2022 года сама Apple и официальные реселлеры вроде «Связного» и «М.Видео» устанавливали фиксированные цены, которые рассчитывались на основании курса евро и включали в себя немаленькую госпошлину; в результате условные $1000 за MacBook в США превращались в 100 000 рублей за тот же самый MacBook в России. Теперь же официального ценообразования в рублях больше не существует, поэтому продавцы, использующие серый и параллельный импорт, полноценно конкурируют между собой. Как результат, цены на продукцию Apple в России в среднем стали гораздо ближе к долларовому эталону. Этот факт не может не радовать.
Есть и недостаток в сложившейся сейчас системе: россияне больше не получают новинки в день старта продаж. После выхода устройств в США и Европе нам приходится ждать несколько дней, пока первые «серовозы» доберутся до РФ, а полноценные конкурентные продажи у нас стартуют спустя неделю-две. Если учитывать, что на старте покупают немногие, то вряд ли можно считать это серьезной проблемой.
Итак, вопреки страшным прогнозам, «яблочки» в России есть и продаются по вменяемым ценам. А стоит ли их покупать? К чему нужно готовиться и с чем смириться обладателю новенького iPhone?
2. Только для iPhone 14 и новееВ сентябре 2022 года Apple представила свой новый модельный ряд iPhone 14. Эти смартфоны впервые за много лет не прошли сертификацию у российских операторов и официально не производятся для России. И это несет некоторые неудобства для пользователя.
Например, в первые недели продаж iPhone 14 в РФ многие россияне не могли включить «режим модема» на новеньких смартфонах. Это произошло из-за того, что операторы не получили предрелизные образцы от Apple и просто не смогли заранее подготовить настройки для них. Проблема вроде как была решена довольно быстро, но принцип понятен: шаг влево, шаг вправо — и в РФ у новых iPhone может что-то не заладиться.
В продолжение операторской темы: теперь стало известно, что на iPhone 14 не работает VoLTE и прочие технологии, улучшающие звук при звонках. Операторы просто не смогли договориться с Apple, из-за чего эти функции не работают на 14-ках, при этом на более старых моделях всё отлично функционирует. Можно предположить, что подобные проблемы могут появиться и с мобильным интернетом: из-за определенных особенностей российских сетей некоторые ограничения в работе не станут сюрпризом.
3. ИнтернетНо есть кое-что, что затронет всех владельцев iPhone без исключения в самое ближайшее время — отзыв зарубежных TLS-сертификатов.
TLS-сертификат — это своего рода цифровая подпись, которая удостоверяет подлинность соединения. То есть благодаря ему сайт и браузер доверяют друг другу и могут работать без ограничений. Ранее мы рассказывали, что «Сбербанк» уже начал переходить на отечественный TLS из-за того, что зарубежные сертификаты скоро истекут, а продлить их работу мешают санкции. И, казалось бы, это проблемы «Сбербанка», но не всё так радостно: если со стороны сайта или веб-сервиса развернут только отечественный TLS-сертификат, то и у клиента (браузера / устройства) он тоже должен быть установлен. В противном случае воспользоваться сайтом просто не получится.
Тогда можно просто установить себе отечественный сертификат и всё наладится? Не совсем.
- Во-первых, TLS-сертификат на устройстве затрагивает его приватность; то есть, владельцы TLS теории могут видеть и контролировать весь ваш трафик. Захотите ли вы этого? Большой вопрос.
- Во-вторых, для зарубежных устройств и браузеров российский TLS априори является подозрительным, поскольку никаких сертификаций у них он не проходил. Как следствие, вполне вероятны различные ошибки и сбои в работе, когда «подстраховочные» зарубежные сертификаты полностью перестанут работать в РФ.
Есть более приватный вариант использования российского TLS — установка «Яндекс Браузера» или браузера «Атом». В них по умолчанию интегрирован сертификат Минцифры, и все российские сайты будут там работать корректно. Такой вариант потребует «сегрегации»: для всего интернета открываем Safari или Chrome, а для отдельных отечественных сайтов — «Яндекс Браузер». Возможно, это дело привычки и жить с этим можно. Решайте сами.
4. Платежи
Да, Apple Pay всё еще недоступен пользователям российских банковских карт. Карты Visa и MasterCard банков РФ с марта 2022 года выпали из международного обслуживания, а поддержку карт «МИР» из Apple Pay выпилила уже сама Apple из опасения вторичных санкций.
Получается, что платить айфоном в магазинах РФ до сих пор нельзя? Получается, что так. Apple не разрешает установку на iPhone других платежных приложений, кроме Apple Pay. Этот момент может измениться — подробности в конце статьи.
С весны 2022 года в СМИ периодически появляется информация об «импортозамещенных» системах NFC-платежей, таких, как СБПэй. Но вам стоит знать, что на текущий момент вы вряд ли сможете использовать такие платежи на ежедневной основе. Даже в Москве придется поискать магазин, который поддерживает NFC-таблички, а в «замкадье» и подавно.
Гораздо более распространенный способ оплаты смартфоном в РФ — по QR-коду. Такой метод уже применяется в немалом количестве торговых точек, но всё же заранее вы не сможете быть уверены, что сможете оплатить покупку таким образом. Оплата по QR-коду происходит внутри утилиты СБПэй, либо в приложении конкретного банка — «Сбербанка», «Тинькофф» и прочих.
Кстати, о приложениях…
5. App StoreМожно с уверенностью сказать, что с лета 2022 года ситуация с App Store в РФ не стала лучше. Россиянам всё так же недоступны некоторые приложения, а оплата в них «висит» на единственной ниточке.
Apple продолжает неукоснительно исполнять санкции США и в течение пары дней удаляет из App Store приложения тех российских банков и компаний, которые появляются в санкционном списке. Например, приложение «Сбербанка» было удалено одним из первых и до сих пор так и не вернулось в магазин. За прошедшие месяцы команда «Сбера» дважды пыталась опубликовать его полный аналог — приложение СБОЛ — но оба раза оно исчезало из магазина спустя пару недель. Кто успел скачать, тот «на коне».
Похожая ситуация с другими банками. «Альфа-банк» недавно выложил свое приложение «Деньги всем», которое пока держится в магазине, но можно с уверенностью сказать, что это ненадолго. Предыдущий вариант личного кабинета «Деньги пришли» был вышвырнут из App Store позорной метлой Кука.
Чтобы не сгущать краски, обратим внимание на два нюанса.
- Во-первых, количество реально востребованных российских приложений, удаленных из App Store, едва ли превышает десяток. Подавляющее большинство софта — «Госуслуги», «Почта России», «ВКонтакте», приложения «Яндекса» — на месте, загружаются, работают и обновляются.
- Во-вторых, есть пара способов установки приложений на iPhone в обход App Store. Один описан здесь, а второй — вот здесь. С их помощью можно быстро восстановить приложение своего банка или сохранить его на компьютер «про запас», если оно случайно удалится с устройства.
Что касается оплаты игр и приложений, а также внутренних покупок, то на данный момент остался лишь один способ — баланс SIM-карт МТС или «Билайн». В целом он работает стабильно: пополняем счет «симки», пополняем баланс Apple ID с неё и платим за что хотим. Но стоит учитывать, что в любой момент эта нитка может оборваться, и Apple едва ли станет её чинить.
6. Гарантийное обслуживание и ремонт
Информации об обслуживании устройств Apple после марта 2022 года в сети не очень много, но, судя по всему, компания продолжает исправно исполнять свои обязательства. На момент публикации этой статьи авторизированные сервисные центры в России работают, и в случае поломки вы можете обратиться туда, как и раньше.
Я решил написать в службу поддержки Apple и задать все вопросы касательно ремонта и обслуживания новых и старых моделей iPhone. Вот, что мне ответили:
Статья «Определение моделей iPhone» находится вот здесь — перед покупкой смартфона ознакомьтесь и сделайте правильный выбор.
7. Свет в конце туннеляЭтот пункт я решил вынести особо. Он касается свершившихся и будущих решений Евросоюза.
Многие слышали о том, что Еврокомиссия обязала Apple полностью перейти на USB-С в iPhone, отказавшись от фирменного Lightning. Это знаковое решение, которое показывает, что государственные власти способны принудить мегакорпорацию менять конструкцию устройства.
На повестке ЕС есть еще два законопроекта:
- Один из них потенциально может обязать Apple открыть доступ к NFC-модулю для сторонних разработчиков. Это означает, что на iPhone могут прийти другие платежные системы, отличные от Apple Pay. Например, российский Mir Pay.
- Второй проект заставит Apple разрешить установку на iPhone и iPad приложений без использования App Store. В каком-то смысле iOS станет похожа на Android: на айфон можно будет установить сторонний магазин приложений (скажем, RuStore), либо просто поставить нужное приложение, скачав установочный пакет.
В теории, оба этих решения могут нивелировать главные неудобства с iPhone для россиян — оплату айфоном в магазинах и установку отечественных приложений. Но есть нюанс: время. Обычно после принятия таких смелых законов власти дают компаниям несколько лет для адаптации под новые решения. Говоря конкретнее: в случае, если в 2023 году Евросоюз обяжет Apple открыть доступ к NFC в iPhone, то мы увидим это решение на практике в лучшем случае к 2025 году. Согласитесь, это довольно размытый горизонт планирования, если нормально пользоваться устройством хочется здесь и сейчас. Однако на перспективу есть надежда, что iPhone в России снова станет полноценным.
Итоги
В целом ситуация с iPhone в России если и изменилась с марта, то незначительно. Сейчас мы лучше понимаем ценообразование на продукцию Apple после прекращения официальных поставок, процесс гарантийного обслуживания купленных устройств и общую политику компании относительно российских пользователей.
Очевидно, что Apple не собирается окончательно разрывать отношения с Россией и не хочет уходить из страны полностью и без оглядки. На данный момент мы видим с её стороны лишь базовое исполнение санкций и заботу о своей репутации в первую очередь перед ЕС и США. Однако все обязательства перед российскими пользователями, которые не затронуты санкциями, Apple продолжает исполнять.
Что касается покупки и использования iPhone в России, то в 2023 году с отсутствием некоторых функций придется смириться, а кое-что наладить сложнее, чем раньше. Но в целом пользоваться «яблочками» вполне можно. Хотите ли вы мириться с перечисленными недостатками и особенностями за те деньги, которые просят за новенький iPhone — решать только вам.
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