Apple AirTag был представлен 20 апреля 2021 года и уже стал самым обсуждаемым продуктом компании. В сети появился новый вариант «кастомизации» смарт-метки — это своего рода инженерное чудо.
Поскольку AirTag имеет довольно толстый корпус, его неудобно носить в кошельке или бумажнике. Умелец по имени Эндрю Нгаи решил это исправить. Он сделал свою версию AirTag — в виде небольшой кредитки. Она получилась плоской и прямоугольной, и теперь идеально подходит для кошельков. Одно «но» — выглядит это изобретение очень странно и даже немного страшно.
По сути, Эндрю вытащил содержимое «яблочной» смарт-метки — всю электронную составляющую — и поместил в другой корпус. Батарейка разместилась рядом с электроникой, а не вместе с ней, благодаря чему и получилось уменьшить толщину аксессуара. Изобретатель отмечает, что всё работает превосходно и вполне пригодно для повседневного использования.
У этой поделки есть два минуса. Первый — конечно же, гарантия. Она пропадает, как только отвертка касается корпуса аксессуара. А второй — эта штука выглядит пугающе. Есть даже вероятность, что неосведомленные сотрудники транспортной безопасности могут принять такой «AirTag» за взрывное устройство и создать его владельцу немало проблем. Как и в случае со сквозной дыркой для петли, этот вариант «кастомизации» подходит скорее для соцсетей, но точно не для реальной жизни.
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