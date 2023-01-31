Так может выглядеть iPhone 15 Ultra в новом дизайне. Смотрится свежо!

В сети появились новые дизайнерские рендеры будущего iPhone 15 Ultra, основанные на данных утечек. Изображения появились в Twitter.
Пользователь Twitter с ником RendersByShailesh опубликовал собственный концепт будущей новинки Apple — смартфона iPhone 15 Ultra. Вот то, каким он представляет себе устройство:
На изображениях можно увидеть тот самый скругленный на торце корпус и слегка выпуклый экран. Любопытно, что художник изобразил смартфон с физическими кнопками громкости — напомним, что большинство утечек уже превратило их в сенсорные.
Хотя речь идет лишь о самой флагманской модели, инсайды говорят, что новый дизайн получит весь модельный ряд iPhone 15. Внешне смартфоны изменятся не так сильно; обновленный корпус скорее повысит эргономику и iPhone 15 будет лучше лежать в руке.
Ранее мы назвали шесть причин дождаться iPhone 15 Ultra и не покупать iPhone 14 Pro Max.
Пользователь Twitter с ником RendersByShailesh опубликовал собственный концепт будущей новинки Apple — смартфона iPhone 15 Ultra. Вот то, каким он представляет себе устройство:
На изображениях можно увидеть тот самый скругленный на торце корпус и слегка выпуклый экран. Любопытно, что художник изобразил смартфон с физическими кнопками громкости — напомним, что большинство утечек уже превратило их в сенсорные.
Хотя речь идет лишь о самой флагманской модели, инсайды говорят, что новый дизайн получит весь модельный ряд iPhone 15. Внешне смартфоны изменятся не так сильно; обновленный корпус скорее повысит эргономику и iPhone 15 будет лучше лежать в руке.
Ранее мы назвали шесть причин дождаться iPhone 15 Ultra и не покупать iPhone 14 Pro Max.