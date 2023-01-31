Так может выглядеть iPhone 15 Ultra в новом дизайне. Смотрится свежо!

Олег

В сети появились новые дизайнерские рендеры будущего iPhone 15 Ultra, основанные на данных утечек. Изображения появились в Twitter.

Пользователь Twitter с ником RendersByShailesh опубликовал собственный концепт будущей новинки Apple — смартфона iPhone 15 Ultra. Вот то, каким он представляет себе устройство:

iPhone 15 Ultra

iPhone 15 Ultra

iPhone 15 Ultra

На изображениях можно увидеть тот самый скругленный на торце корпус и слегка выпуклый экран. Любопытно, что художник изобразил смартфон с физическими кнопками громкости — напомним, что большинство утечек уже превратило их в сенсорные.

Хотя речь идет лишь о самой флагманской модели, инсайды говорят, что новый дизайн получит весь модельный ряд iPhone 15. Внешне смартфоны изменятся не так сильно; обновленный корпус скорее повысит эргономику и iPhone 15 будет лучше лежать в руке.

Ранее мы назвали шесть причин дождаться iPhone 15 Ultra и не покупать iPhone 14 Pro Max. 

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Источник:
Twitter
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Комментарии

Den Prite
+135
Den Prite
Внешне Чем отличается от 14 модели ?
2 часа назад в 08:45
#
+71
ProLogic6 Den Prite
читать пробовал гений? помогает
час назад в 09:29
#
+94
Дедушка заподло ProLogic6
Дизайнеры Apple, по-моему , бамбук курят. Какие там революционные изменения? Ответ однозначен — никаких !
26 минут назад
#
+71
ProLogic6 Дедушка заподло
про революционные никто кагбэ и не говорил или у нас с тобой текст отличается?
5 минут назад
#
+94
Дедушка заподло ProLogic6
Хамски ответить, это не признак большого ума, а признак плохого воспитания в детстве!
25 минут назад
#
–47
oskar
По большому счёту насрать как он может выглядеть в воспалённом мозгу какого то юзверя.
14 минут назад
#