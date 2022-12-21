Таксист за 100 рублей поработает водителем, грузчиком и курьером. Клиенты «Яндекс Такси» нашли способ экономить на грузоперевозках





У одного из таксистов «Яндекс Такси» бомбануло: он рассказал историю о том, какие клиенты попадаются ему на тарифах «Курьер» и «Экспресс». Недавно его вызвали, чтобы отвезти с одного адреса на другой 33 коробки, и хотя нужно было проехать не более 700 метров, он отказался выполнять заказ и вынудил клиента отменить его.



Таксист надеялся, что коробки будут небольшими, но по адресу его ждали три с лишним десятка упаковок с выпечкой и конфетами. Он напомнил клиенту про условия тарифа «Курьер» — вес отправления не больше 20 кг, а общий размер упаковки не более 158 см по сумме трёх сторон.







Примечательно, что клиент удивился столь упёртому водителю, и заявил, что следом уже едет следующий курьер, который с радостью выполнит заказ. И действительно, через несколько минут приехал паренёк, который 9 раз сбегал от своей машины к клиенту и обратно, чтобы погрузить коробки, отвёз их в нужный адрес и выгрузил получателю, набегавшись ещё и там. За всю работу этот паренёк получил около 100 рублей, от которых отказался более принципиальный таксист.

