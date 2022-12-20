Tele2

Tele2 поднял тарифы

Александр


Абоненты Tele2 получили от оператора SMS-сообщения, в которых сообщается о предстоящем повышении тарифов. С 30 декабря цены вырастут, причём прибавка зависит от конкретного тарифа.

Некоторые тарифы подорожали на 40 рублей в месяц, другие на 70, ещё какие-то на иные суммы. Как подсчитали абоненты, в среднем повышение составило примерно 11,5%, то есть на уровень годовой инфляции.



Чтобы немного «сгладить» рост тарифов, Tele2 предлагает абонентам два бесплатных месяца пользования подпиской Mixx S. Она предоставляет доступ к различным развлекательным и обучающим сервисам или увеличение лимита трафика. Кроме того, у Tele2 есть «Биржа», на которой можно продавать неизрасходованные гигабайты, минуты и SMS. Деньги от продажи зачисляются на счёт, что позволяет снизить расходы на абонентскую плату.

Ранее Федеральная антимонопольная служба разрешила операторам повышать тарифы не выше уровня инфляции в годовом исчислении. Превышение этого предела может быть расценено регулятором как нарушение законодательства, если он не увидит экономического обоснования роста цен.
-2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Tele2 даёт 30-процентную скидку на тарифы
Tele2 зарегистрировал новый товарный знак
Tele2 запустил подписку Mixx — она неожиданно дешёвая и полезная

Рекомендации

Рекомендации

Что делать, если не работает и не открывается «Сбербанк Онлайн» на iPhone, Android или ПК
📲 Как установить на iPhone приложения, удаленные из App Store — «Сбербанк», «Альфа-банк», «Юла» и другие
В России замедлили интернет
Где найти обои с «эффектом глубины» для iOS 16? Вот пять коллекций

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+57
Slawoc.M
Я всегда говорил теле2 по моему мнению самая наглая компания у них всегда самые унылые тарифы при этом дорогие, но бомжованые. При том что в Билайне, МТС, Yota и так далее гораздо богаче тарифы в плане гигабайт и минут.
8 секунд назад
#