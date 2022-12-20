Tele2 поднял тарифы

Абоненты Tele2 получили от оператора SMS-сообщения, в которых сообщается о предстоящем повышении тарифов. С 30 декабря цены вырастут, причём прибавка зависит от конкретного тарифа.Некоторые тарифы подорожали на 40 рублей в месяц, другие на 70, ещё какие-то на иные суммы. Как подсчитали абоненты, в среднем повышение составило примерно 11,5%, то есть на уровень годовой инфляции.Чтобы немного «сгладить» рост тарифов, Tele2 предлагает абонентам два бесплатных месяца пользования подпиской Mixx S. Она предоставляет доступ к различным развлекательным и обучающим сервисам или увеличение лимита трафика. Кроме того, у Tele2 есть «Биржа», на которой можно продавать неизрасходованные гигабайты, минуты и SMS. Деньги от продажи зачисляются на счёт, что позволяет снизить расходы на абонентскую плату.Ранее Федеральная антимонопольная служба разрешила операторам повышать тарифы не выше уровня инфляции в годовом исчислении. Превышение этого предела может быть расценено регулятором как нарушение законодательства, если он не увидит экономического обоснования роста цен.