



Абоненты Tele2 пожаловались на повышение тарифов. Цены, по их подсчётам, увеличились на 10-12%.



Ровно то же самое произошло примерно год назад. В Федеральную антимонопольную службу поступило несколько жалоб на повышение тарифов, ведомство запросило у Tele2 экономическое обоснование этим действиям и, не удовлетворившись ответом, выдало предписание о возвращении прежних тарифов. Tele2 пытался оспорить предписание в суде, н не преуспел и в конце прошлого года был оштрафован на 825,5 тысяч рублей. При этом осталось в силе требование ФАС снизить расценки. Непосредственно перед Новым годом ФАС сообщила в своём телеграм-канале, что Tele2 исполнит предписание и с 11 января 2022 года снизит все необоснованно повышенные тарифы.



Пока неизвестно, будет ли ФАС разбираться с новым увеличением цен. Если и будет, не исключено, что на этот раз Tele2 сможет обосновать изменение ценообразования. Известно, что инфляция за прошлый год была очень высокой. Кроме того, оператор закупает оборудование и лицензии за доллары и евро, а они в последние месяцы сильно подорожали по отношению к рублю.







