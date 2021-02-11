Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Tele2. Регулятор заметил, что в начале 2021 года этот оператор увеличил абонентскую плату на части тарифных планов, не приведя подробных экономических и технологических обоснований повышению.
По данным ФАС, с 1 января 2021 года Tele2 повысил тарифы для физических лиц в среднем на 13%. Оператор обосновал это увеличением собственных затрат.
В середине 2020 года ФАС возбудила против Tele2 административное дело из-за 10-процентного роста тарифов. Ведомство обязало оператора вернуть прежние тарифы, однако Tele2 не выполнило это предписание и до сих пор оспаривает его в суде.
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