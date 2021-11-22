



Федеральная антимонопольная служба возложила на Tele2 штраф в размере 825,5 тысяч рублей. Такое наказание оператор понесёт за отказ снизить тарифы, которые были повышены ещё в начале 2021 года.



В начале 2021 года в ФАС поступили жалобы абонентов Tele2 на рост тарифов. Ведомство подсчитало, что цены увеличились для 12 миллионов абонентов в среднем на 13%, и запросило у оператора экономическое обоснование изменений расценок. В феврале было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. 13 сентября вынесено решение по этому делу. ФАС признала, что ООО «Т2 Мобайл» (бренд Tele2) незаконно повысило цены, поскольку не смогло доказать увеличение своих затрат. ФАС потребовала от Tele2 снизить цены, оператор попробовал оспорить это предписание в суде, но потерпел неудачу.



Как объяснили в Tele2, повышение цен затронуло только архивные тарифы, которые до этого никогда не менялись. Оператор также пояснил, что открыто проинформировал своих клиентов об изменении расценок. По всей видимости, он не собирается возвращать прежние цены на архивных тарифах, несмотря на требование ФАС, поскольку уже понёс наказание за нарушение законодательства.







